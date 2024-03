Migliori smartphone fascia di prezzo (marzo 2024)

Se hai bisogno di un nuovo smartphone o semplicemente hai deciso che è arrivato il momento di regalartene uno nuovo, sicuramente avrai finito per imbatterti nell'amletico dubbio sul prezzo giusto da pagare. Sì perché, il mercato degli smartphone di oggi, trovi modelli a qualunque cifra, partendo da meno di 100 euro fino a oltre i 1.500 euro.

Ma quali sono le differenze che si celano dietro i vari scaglioni di prezzo? Certo, un telefono da 1.000 euro è abbastanza semplice da distinguere da uno da 100, ma come stabilire quale sia il migliore dentro un intervallo più ridotto? Per questo ci sono qua io, con la mia guida ai migliori smartphone fascia di prezzo.

Ti mostrerò le caratteristiche da tenere in considerazione per i telefoni che sono definibili di fascia bassa, media e alta (con tutte le varie sfumature del caso), guidandoti verso il miglior acquisto che il tuo budget possa permetterti. A fine lettura potrai andare sul sicuro verso la scelta perfetta per le tue tasche.

Indice

Migliori smartphone per fascia di prezzo

Iniziamo a vedere quali sono i migliori smartphone nelle rispettive fasce di prezzo, poi passeremo a comprendere le caratteristiche che li distinguono.

Migliori smartphone fascia di prezzo economica

Samsung Galaxy A14

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone Android di alta qualità, caratterizzato da un design elegante e minimalista, disponibile in nero. Il dispositivo si distingue per il suo ampio display LCD FHD+ da 6.6", che offre un'esperienza di visione ultra-vivida. Grazie al display Infinity-V, potrai godere di immagini nitide e dettagliate, espandendo i tuoi confini visivi.

Un altro punto di forza del Samsung Galaxy A14 è la sua tripla fotocamera. La fotocamera principale da 50 MP permette di catturare momenti indimenticabili con foto nitide e cristalline. Questo smartphone è quindi l'ideale per chi ama la fotografia e desidera avere sempre a disposizione uno strumento di alto livello per immortalare i momenti più belli.

L'Samsung Galaxy A14 dispone di una memoria interna da 128GB, espandibile, che ti permetterà di salvare un gran numero di file, app e foto senza preoccuparti dello spazio. Inoltre, grazie ai suoi 4GB di RAM, questo smartphone garantisce prestazioni elevate e fluidità nell'utilizzo delle applicazioni.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh. Questa caratteristica assicura un'autonomia notevole, permettendoti di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare continuamente. Che tu stia navigando su internet, guardando video o giocando, potrai fare affidamento sulla durata della batteria del Samsung Galaxy A14.

Infine, ma non meno importante, il Samsung Galaxy A14 è dotato di un processore Octa-core. Questo potente componente garantisce prestazioni elevate e una velocità notevole, rendendo l'esperienza d'uso del dispositivo fluida e piacevole.

Samsung Galaxy A34 5G

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone di ultima generazione che offre un'esperienza utente davvero completa. Dotato di un sistema operativo Android, questo dispositivo vanta una capacità di memoria interna di 128 GB, espandibile per soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione.

La prima cosa che colpisce di questo smartphone è il suo display FHD+ Super AMOLED da 6.6 pollici. Questo schermo offre un'esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. I colori sono vividi e brillanti, rendendo la visione di foto e video un vero piacere.

Il design del Samsung Galaxy A34 5G è elegante e lineare, caratterizzato da linee semplici e colori versatili. La fotocamera è perfettamente incorporata nel corpo del device, dando al telefono un aspetto pulito e moderno. Il colore nero aggiunge un tocco di raffinatezza e professionalità.

Parlando di fotocamera, il Galaxy A34 5G è dotato di un potente sistema multicamera, con una fotocamera principale da 48 MP. Questo ti permette di catturare i tuoi momenti più importanti con una qualità d'immagine eccezionale. Che tu stia scattando foto o registrando video, i risultati saranno sempre nitidi e dettagliati.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è sicuramente la sua batteria da 5.000 mAh. Questa capacità ti permette di utilizzare il telefono per lunghe sessioni di streaming, gaming e molto altro ancora, senza doverti preoccupare di ricaricare il dispositivo.

Infine, ma non meno importante, il Samsung Galaxy A34 5G è dotato della potenza del 5G. Questa tecnologia ti permette di fruire e condividere contenuti in modo rapido e fluido. Che tu stia giocando online o scaricando file di grandi dimensioni, la velocità di connessione offerta dal 5G renderà l'esperienza incredibilmente veloce e senza interruzioni.

Xiaomi Redmi Note 11S

Il Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone di alta qualità che offre un'esperienza utente eccellente grazie alle sue numerose caratteristiche avanzate. La sua fotocamera professionale da 108MP permette di scattare foto e video straordinari, mentre la configurazione a quattro fotocamere posteriori garantisce versatilità e precisione in ogni situazione fotografica.

Lo schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo questo dispositivo perfetto per guardare video e giocare. Inoltre, la frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz assicurano un'esperienza fluida e reattiva durante l'utilizzo dello smartphone.

La batteria da 5000mAh garantisce un'elevata autonomia, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doverlo ricaricare continuamente. Inoltre, la ricarica rapida da 33W consente di caricare completamente la batteria in soli 58 minuti, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Il design elegante e moderno del Redmi Note 11S lo rende piacevole alla vista e al tatto. Nonostante la capiente batteria, il dispositivo riesce a mantenere un profilo sottile e leggero, con uno spessore di soli 8,09mm e un peso di 179 grammi.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, il Redmi Note 11S è dotato di 6GB di memoria, offrendo ampio spazio per le tue app e file. Inoltre, la connettività Bluetooth e Wi-Fi ti permette di rimanere sempre connesso e sincronizzato con i tuoi dispositivi preferiti.

Samsung Galaxy A23 5G

Il Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone che si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello e un design minimalista ed elegante. Il colore nero (Awesome Black) conferisce all'apparecchio un aspetto sofisticato, mentre le dimensioni del prodotto, pari a 16,54 x 7,69 x 0,84 cm, lo rendono maneggevole e comodo da portare con sé.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è sicuramente il suo display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici. Questo schermo offre una visione ampia e nitida dei contenuti, grazie alla risoluzione di 1080x2408 pixel. La tecnologia utilizzata garantisce immagini definite e colori vividi, migliorando l'esperienza visiva dell'utente.

La fotocamera integrata nel Samsung Galaxy A23 5G è un altro elemento degno di nota. Si tratta di un sistema Quad Camera, che include una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultragrandangolare, una fotocamera di profondità e una fotocamera macro. Questa combinazione permette di catturare immagini di alta qualità in qualsiasi situazione, offrendo la possibilità di personalizzare gli scatti secondo le proprie esigenze.

In termini di prestazioni, questo smartphone non delude. Equipaggiato con un processore Octa-core e 4GB di RAM, garantisce velocità e efficienza nell'elaborazione dei dati. Inoltre, dispone di una memoria interna di 128GB, espandibile fino a 1TB con scheda microSD, offrendo ampio spazio per archiviare foto, video, app e documenti.

La batteria da 5000 mAh assicura un'autonomia notevole, permettendo di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata senza dover ricorrere a ricariche frequenti. Questo è un aspetto particolarmente apprezzabile per chi usa il dispositivo intensivamente o per lunghi periodi di tempo.

Il Samsung Galaxy A23 5G supporta la tecnologia 5G, garantendo connessioni veloci e stabili. Inoltre, dispone di connettività Bluetooth e Wi-Fi, rendendolo versatile e adatto a diverse esigenze di utilizzo.

Migliori smartphone fascia di prezzo media

Apple iPhone 14

L'Apple iPhone 14 da 128 GB, con il suo elegante colore Mezzanotte, è un dispositivo che non passa inosservato. Dotato del sistema operativo iOS 16, questo smartphone offre un'esperienza utente fluida e intuitiva, arricchita da una vasta gamma di funzionalità innovative.

Il display Super Retina XDR da 6,1" è uno dei punti di forza dell'iPhone 14. Questo schermo offre immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e contrasti profondi. Che tu stia guardando un film o giocando a un videogioco, la qualità visiva offerta da questo display è semplicemente eccezionale.

La batteria dell'iPhone 14 merita una menzione speciale. Con una durata che ti permette fino a 20 ore di riproduzione video, non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica nel bel mezzo della giornata. Questa caratteristica rende l'iPhone 14 un compagno affidabile per tutte le tue attività quotidiane.

In termini di robustezza, l'iPhone 14 si distingue per la sua Ceramic Shield e la resistenza all'acqua. Queste caratteristiche garantiscono al dispositivo una protezione efficace contro gli inevitabili incidenti quotidiani, come cadute e schizzi d'acqua.

Il cuore pulsante dell'iPhone 14 è il chip A15 Bionic con GPU 5-core. Questo potente processore assicura prestazioni fulminee, consentendo di eseguire senza problemi anche le applicazioni più esigenti. Inoltre, grazie alla tecnologia cellulare 5G, potrai navigare su internet e scaricare file a velocità ultrarapide.

L'iPhone 14 è dotato di un sistema di fotocamere evoluto, che ti permette di scattare foto straordinarie con ogni tipo di luce. Che tu stia fotografando un tramonto o un ritratto in interni, i risultati saranno sempre eccellenti. Inoltre, la Modalità Azione assicura riprese stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema supporta Dolby Vision 4K fino a 30 fps per video di qualità cinematografica.

Infine, l'iPhone 14 offre una serie di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Queste caratteristiche, insieme al riconoscimento delle impronte digitali, rendono l'iPhone 14 uno smartphone sicuro e affidabile.

Samsung Galaxy A53 5G

Il Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone Android di ultima generazione che offre un'esperienza utente senza precedenti grazie al suo Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED da 6.5". Questo schermo garantisce una straordinaria visibilità anche all'aperto con ben 800 nits di luminosità e la tecnologia Eye Comfort Shield, che protegge i tuoi occhi dalla luce blu nociva.

Il dispositivo è dotato di una potente fotocamera OIS da 64MP che ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione. Inoltre, il Galaxy A53 5G offre altre tre fotocamere: un'Ultra-grandangolare per ampliare la tua visuale, una fotocamera di profondità per personalizzare la messa a fuoco e una Macro per catturare i dettagli più minuti.

Il cuore del Samsung Galaxy A53 5G è un processore Octa-core da 5nm che assicura ottime prestazioni e multitasking fluido. Grazie alla funzione RAM Plus, il dispositivo rileva intelligentemente l'utilizzo delle risorse e fornisce RAM virtuale aggiuntiva per garantire un'esperienza utente sempre veloce e reattiva. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e video preferiti.

La batteria da 5.000 mAh ti consente di utilizzare il tuo smartphone per lunghe sessioni di streaming, condivisione e gioco senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, la carica Ultra-rapida fino a 25W ti permette di ricaricare il dispositivo in poco tempo e riprendere le tue attività senza interruzioni.

Il Galaxy A53 5G è certificato IP67 per resistenza all'acqua e alla polvere, quindi puoi utilizzarlo con tranquillità anche in situazioni di umidità o sporco. La connettività 5G e LTE garantisce velocità di navigazione e download elevate, mentre il sistema operativo Android 12.0 offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile.

Xiaomi Redmi 12C

Il Xiaomi Redmi 12C è un dispositivo mobile di alta qualità che offre una serie di funzionalità eccezionali. Questo smartphone, disponibile in un elegante colore grigio grafite, è dotato di un sistema operativo Android e ha una capacità di memoria di 4 GB.

La prima cosa che salta all'occhio del Xiaomi Redmi 12C è il suo schermo da 6,71 pollici. Questa dimensione generosa permette una visione ottimale dei contenuti multimediali, rendendo l'esperienza utente estremamente piacevole. Che tu stia guardando un film, giocando o semplicemente navigando su internet, lo schermo di questo smartphone ti offre immagini nitide e dettagliate.

In termini di connettività, il Xiaomi Redmi 12C non lascia nulla al caso. Dispone infatti di diverse tecnologie di connessione tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC. Questa ampia gamma di opzioni ti permette di rimanere sempre connesso, indipendentemente dalle tue esigenze. Inoltre, essendo uno smartphone sbloccato, può essere utilizzato con qualsiasi operatore wireless, offrendoti la massima flessibilità.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo smartphone è senza dubbio la sua capacità di memoria di 4 GB. Questa ampiezza di spazio consente di conservare un gran numero di applicazioni, foto, video e documenti senza preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile. Inoltre, grazie alla sua tecnologia cellulare 4G, il Xiaomi Redmi 12C garantisce una navigazione su internet veloce e fluida.

Il sistema operativo Android di questo smartphone è intuitivo e facile da usare, rendendo l'esperienza utente estremamente semplice ed efficace. Inoltre, la presenza del sistema operativo Android significa che hai accesso a un vasto catalogo di applicazioni disponibili sul Google Play Store.

Apple iPhone 12, 128GB, Nero (Ricondizionato)

L'Apple iPhone 12, con una capacità di memoria di 128GB e un elegante colore nero, è un dispositivo ricondizionato che combina funzionalità avanzate con uno stile inconfondibile. La sua tecnologia cellulare GSM garantisce una connettività globale senza problemi, rendendolo ideale per chi viaggia spesso o necessita di rimanere sempre connesso.

La capacità della memoria di 128 GB offre ampio spazio per immagazzinare foto, video, applicazioni e documenti. Questa caratteristica, combinata con il potente sistema operativo iOS, consente di gestire facilmente le attività quotidiane, dai giochi alle videochiamate, dalla navigazione web alla visione di film in streaming.

Il dispositivo si distingue anche per la sua tecnologia di connettività. Oltre al Bluetooth, dispone di Wi-Fi e USB, offrendo diverse opzioni per collegarsi a internet, trasferire file o sincronizzare il telefono con altri dispositivi. Questa versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utenti, dalle persone più tecniche a quelle meno esperte.

Uno degli aspetti più affascinanti dell'iPhone 12 è sicuramente il suo design. Il colore nero dona un tocco di eleganza e sofisticatezza, mentre le dimensioni dello schermo da 6,1 pollici assicurano una visione ottimale dei contenuti multimediali. Nonostante la sua ampia superficie visiva, il dispositivo mantiene un profilo sottile e leggero, rendendolo comodo da tenere in mano e da trasportare.

La tecnologia della rete wireless Wi-Fi garantisce una connessione internet veloce e stabile, permettendo di navigare sul web, scaricare applicazioni o guardare video in streaming senza interruzioni. Questa caratteristica, insieme alla capacità della memoria e al sistema operativo iOS, contribuisce a creare un'esperienza utente fluida e gratificante.

Migliori smartphone fascia di prezzo alta

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB)

Il Apple iPhone 15 Pro Max si presenta con un design elegante e robusto, grazie alla sua struttura in titanio di grado aerospaziale. La colorazione Titanio Blu aggiunge un tocco di originalità e raffinatezza al dispositivo. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield rendono questo smartphone più resistente rispetto ai modelli precedenti, garantendo una protezione efficace contro schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7" offre un'esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia ProMotion, il refresh rate può raggiungere i 120Hz, offrendo prestazioni grafiche eccezionali. L'innovativa funzione Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on permette di avere sempre sott'occhio le notifiche senza dover toccare lo schermo.

Il cuore pulsante dell'iPhone 15 Pro Max è rappresentato dal chip A17 Pro, che garantisce performance elevate sia per quanto riguarda l'uso quotidiano del dispositivo, sia per l'esecuzione di giochi e applicazioni pesanti. La GPU di classe Pro offre ambienti di gioco dettagliati e personaggi realistici, mentre l'efficienza energetica del chip assicura una durata della batteria che copre l'intera giornata.

La fotografia è uno dei punti di forza di questo modello. Il potente sistema di fotocamere Pro, composto da sette obiettivi professionali, consente di scattare foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti. La fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 5x permettono di ottenere scatti nitidi anche a distanze elevate.

Il tasto Azione personalizzabile è una caratteristica distintiva dell'iPhone 15 Pro Max, consentendo all'utente di attivare rapidamente la funzione preferita, che sia Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale o Comando rapido.

Le connessioni del dispositivo sono altrettanto impressionanti. Il nuovo connettore USB-C consente di caricare Mac o iPad con lo stesso cavo utilizzato per l'iPhone, mentre lo standard USB 3 garantisce un trasferimento dati ultrarapido. Il Wi-Fi 6E offre download fino a due volte più veloci rispetto ai modelli precedenti.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale. In caso di emergenza, l'iPhone 15 Pro Max può chiamare i soccorsi via satellite, anche in assenza di campo o reti Wi-Fi disponibili. La funzione Rilevamento incidenti può riconoscere un grave incidente d'auto e chiamare aiuto automaticamente.

Infine, l'attenzione di Apple per la privacy e l'ambiente si riflette nelle funzioni di protezione dei dati personali e nell'uso di materiali riciclati nella produzione del dispositivo. L'accessibilità è garantita da una serie di funzioni incluse di serie, rendendo l'iPhone 15 Pro Max adatto a tutti gli utenti.

Apple iPhone 12 mini 128GB

L'Apple iPhone 12 mini è un dispositivo che si distingue per la sua compattezza e leggerezza, con dimensioni di soli 6,43 x 0,74 x 13,16 cm e un peso di appena 135 grammi. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo smartphone offre prestazioni di alto livello grazie al suo sistema operativo iOS e alla memoria RAM da 4 GB.

La capacità di memoria interna dell'iPhone 12 mini è di 128 GB, una quantità più che sufficiente per conservare tutte le tue foto, video, applicazioni e file. La connettività è garantita dalle tecnologie Bluetooth, Wi-Fi e USB, permettendoti di rimanere sempre connesso e di trasferire facilmente i tuoi dati.

Il colore azzurro dona all'iPhone 12 mini un aspetto fresco e moderno, mentre lo schermo da 5,4 pollici offre immagini nitide e dettagliate. Questo smartphone supporta tutti i vettori wireless, il che significa che può essere utilizzato con qualsiasi operatore telefonico.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell'iPhone 12 mini è la sua batteria agli ioni di litio, che garantisce un'autonomia notevole. Puoi utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Questo prodotto fa parte della gamma Amazon Renewed, il che significa che è stato ispezionato e testato professionalmente per assicurare che funzioni e appaia come nuovo. L'iPhone 12 mini ricondizionato rappresenta quindi un'ottima scelta se stai cercando un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Apple iPhone 15 Pro (128 GB)

L'Apple iPhone 15 Pro è un dispositivo di punta che combina design, potenza e innovazione. Il suo corpo robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale, abbinato a un vetro posteriore opaco e una parte frontale in Ceramic Shield, offre una resistenza superiore a qualsiasi altro smartphone sul mercato. Questa caratteristica lo rende perfetto per chi cerca un telefono capace di resistere a schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion è un'altra delle sue peculiarità. Grazie al refresh rate fino a 120Hz, garantisce prestazioni grafiche al top, mentre la funzione Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale. Inoltre, grazie al display always-on, non devi nemmeno toccare il telefono per sapere cosa c'è di nuovo.

Ma ciò che veramente distingue l'iPhone 15 Pro è il suo chip A17 Pro. Questo chip innovativo offre una GPU di classe Pro, rendendo i giochi incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Non solo, il chip A17 Pro è anche molto efficiente, permettendo alla batteria di durare tutto il giorno.

Per gli amanti della fotografia, l'iPhone 15 Pro dispone di un potente sistema di fotocamere Pro con sette obiettivi professionali. Puoi scattare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 3x, puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Il dispositivo offre anche un tasto Azione personalizzabile, che ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita, e un nuovo connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido. Inoltre, grazie al Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.

L'iPhone 15 Pro è dotato di importanti funzioni di sicurezza. Se devi chiamare i soccorsi ma non c'è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d'auto e chiamare aiuto se tu non puoi.

Infine, l'iPhone 15 Pro è stato pensato pensando a tutto: protegge la tua privacy, ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi dati, è realizzato con materiali riciclati per ridurre al minimo l'impatto ambientale e include di serie funzioni che lo rendono accessibile a ogni persona.

Apple iPhone 11 128GB Nero (Ricondizionato)

L'Apple iPhone 11 da 128GB in nero ricondizionato e sbloccato è un dispositivo di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. Il suo design elegante e la finitura nera lo rendono un dispositivo esteticamente piacevole, mentre le sue specifiche tecniche ne fanno un potente strumento di comunicazione e intrattenimento.

Design e materiali: Questo modello presenta un corpo robusto e resistente alla polvere e all'acqua fino a due metri per trenta minuti (IP68). Le sue dimensioni sono di 16,89 x 9,3 x 5,21 cm con un peso di 240 grammi, il che lo rende maneggevole e facile da trasportare.

Sistema operativo e processore: L'iPhone 11 utilizza il sistema operativo iOS, noto per la sua fluidità e facilità d'uso. Il dispositivo è alimentato dal chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, che garantisce prestazioni elevate e un'esperienza utente fluida.

Memoria e capacità: Con una RAM di 128 GB e una capacità di memoria digitale di 128 GB, questo smartphone offre ampio spazio per immagazzinare foto, video, applicazioni e file.

Schermo e risoluzione: L'iPhone 11 ha uno schermo da 6,1 pollici che offre immagini nitide e colori vivaci. La risoluzione del sensore ottico è di 12 MP, garantendo foto e video di alta qualità.

Fotocamera: Il sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps offre un'ampia gamma di opzioni per la fotografia. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow-motion è perfetta per i selfie e le videochiamate.

Connettività: Questo modello supporta una varietà di connettori, tra cui Airplay, Bluetooth, USB e WiFi, offrendo molteplici opzioni per la connessione ad altri dispositivi e reti.

Sicurezza: L'iPhone 11 utilizza Face ID per l'autenticazione sicura e Apple Pay, garantendo che le tue informazioni personali e finanziarie siano protette.

Come scegliere uno smartphone

Adesso vediamo come capire se uno smartphone fa al caso tuo, andando a esaminare una per una le sue caratteristiche essenziali.

Display

Il display è una delle caratteristiche più importanti, in quanto i tuoi occhi lo fisseranno tutto il tempo che userai lo smartphone, quindi occorre dargli la giusta importanza. Si tratta anche di uno degli aspetti dove, alcune marche, fanno meno “tagli” per abbassare il prezzo, dato che fa fare brutta figura al modello se esposto con altri di qualità molto superiore.

Un buono schermo di cellulare dovrebbe avere almeno 1.000 nit di luminosità, con modelli di fascia più bassa che cercheranno di avvicinarsi, mentre quelli di fascia più alta lo supereranno abbondantemente. Un Samsung A15 ha uno schermo con 800 nit di luminosità mentre l'S24 arriva fino a 2.600 nit.

Cosa vuol dire questo valore? Indica quanto “chiaro” lo schermo può diventare, cosa che rende anche i colori più accesi e belli da vedere, ma soprattutto, migliora la visibilità sotto il sole. Uno schermo spento risulta quasi illeggibile all'aperto, il che non è certo il massimo.

A questo si aggiunge il fatto che, gli schermi migliori, avranno bordi molto più sottili, fori o tacche della fotocamera più piccoli, vetri più resistenti a graffi e urti (in teoria), migliore risoluzione e una frequenza di aggiornamento maggiore.

A tal proposito, maggiore è la risoluzione dello schermo, e più nitidi saranno i contenuti su schermo, va tuttavia considerato che una risoluzione elevata influisce anche sulle prestazioni generali del dispositivo (quindi deve avere a supporto un hardware all'altezza): opta almeno per un display Full HD 1080p e con una densità (ppi) elevata. La frequenza di aggiornamento, invece, si esprime in Hz e quando è alta fa apparire le animazioni a schermo molto più fluide.

Considera anche la tipologia di pannello, che può essere di tipo LED o OLED/AMOLED, con questi ultimi che spengono completamente i pixel neri assicurando contrasti maggiori e un maggior risparmio energetico. Gli OLED/AMOLED offrono spesso anche la modalità always-on che permette di mantenere una parte di schermo sempre accesa per vedere notifiche e altre informazioni utili. Maggiori info qui.

Potenza di calcolo

La potenza di calcolo di un telefono influenza moltissimo l'esperienza d'uso di un utente. Certo, va considerato quello che devi farci, ma ci sono soglie di prezzo che non garantiscono nemmeno delle funzioni (quasi) basilari svolte con dinamiche accettabili per gli standard moderni.

Ciò che influenza questi fattori sono i processori, i quali cambiano nome di anno in anno e hanno così tante fasce confusionarie che non ha nemmeno senso cercare di stargli dietro per l'utente medio, insieme alla RAM. La RAM è un dato lineare che non dirà tutto sulla bontà di un telefono, ma almeno riesce a darne una vaga idea. Un telefono medio che non diventerà presto scattoso e lento da usare dovrebbe avere 6 GB di RAM, con tutto quello che viene in avanzo che risulta ben accetto.

Detto questo, un telefono di fascia media moderno può fare praticamente tutto quello che un utente medio gli richiede senza alcun problema per diversi anni. Un telefono di fascia bassa invece, probabilmente avrà apertura delle app molto lenta, multi-tasking quasi assente, scatto fotografico con ritardi considerevoli e una generale sensazione che il sistema operativo poco reattivo alle interazioni dell'utente.

Un telefono di fascia alta invece può fare operazioni molto pesanti come rendering video, gaming di alto livello e multitasking spinto senza (quasi) alcun problema. Per il 95% degli utenti di oggi basta un telefono nella fascia 300/500 euro per fare tutto, ma questo non comprende la soddisfazione personale di avere un dispositivo premium in tasca. Un telefono sotto i 200 euro invece, avrà compromessi sempre crescenti man mano che aumenta il risparmio. Se vuoi il massimo della prestazione al minimo prezzo, i top di gamma di 1 o 2 (magari anche 3) anni fa sono ancora molto prestanti e vanno benissimo.

Batteria e dimensioni telefono

Batteria e dimensioni del telefono vanno a braccetto, così come l'autonomia del medesimo. Telefoni grandi hanno batterie più grandi, ma anche schermi più grossi che assorbono più energia. I telefoni più piccoli invece, non hanno spazio per accogliere batterie più generose, ma quindi cosa cambia?

Generalmente non molto, con la maggior parte dei telefoni pensati per raggiungere la giornata (talvolta giornata abbondante) di utilizzo. Le batterie vanno dai 4.000 ai 5.000 mAh (milliampereora) circa, con la vecchia regola del “più ce né meglio è”, ma quindi non esistono eccezioni?

In realtà sì e la risposta sta nei telefoni più economici. Più si scende di prezzo, più è facile che il telefono riesca ad avere durate superiori alla media, il che sembrerebbe un controsenso. Se però hai letto ciò che ho scritto riguardo ai display, avrai notato che scendono in luminosità e qualità man mano che si abbassa il prezzo.

Questo impatta in una peggiore esperienza di visualizzazione, ma in una migliore durata della batteria. Va detto però che, scendendo di prezzo, anche la qualità dei materiali della batteria stessa ne risentirà probabilmente, con batterie che degraderanno prima nel tempo (puoi verificare lo stato d'usura), richiedendo un cambio della medesima o del telefono intero (dato che il prezzo dei lavori potrebbe superare quello del modello stesso). Se cerchi i migliori battery phone, li trovi in questa guida.

Memoria interna/espandibile

I telefoni, nel corso degli anni, hanno vertiginosamente aumentato la loro quantità di memoria per fare spazio a foto, video e file sempre più pesanti, tanto che oggigiorno è praticamente impossibile trovare un telefono nuovo con meno di 128 GB di memoria interna.

Purtroppo alcune cose sono anche andate perse per strada, come la memoria espandibile, non più presente sui modelli di fascia alta per strategie commerciali delle case produttrici. Quindi, se compri un modello di fascia alta, è probabile che la memoria che compri è quella che avrai fino al momento del cambio telefono, a meno di non spendere ulteriori soldi per un piano cloud.

Questo non è sempre vero nei modelli di fascia media o bassa, che invece si trovano ancora con la memoria espandibile senza troppi problemi. Sebbene non sia certo un metodo di memorizzazione dati rapido e snello, è sempre una funzione che si potrebbe preferire avere piuttosto che no. In alcuni casi però, è bene sottolineare che “costa” la possibilità di avere una doppia SIM, spazio occupato dalla microSD.

In qualunque caso, anche si trattasse di telefoni usati, comprare un telefono oggi con meno di 128 GB ha davvero poco senso. Senza contare che parte di questa memoria è occupata dal sistema operativo, quindi ne avrai già un 10% almeno occupato.

Se poi facessi tantissime foto, molti video, scaricassi film dai servizi di streaming, avrai molti file o svolgessi attività che ti porta ad avere tantissimi file sempre nella memoria del telefono, meglio puntare a tagli superiori come i 256 o 512 GB direttamente, in modo da dormire sonni tranquilli.

Fotocamere

Le fotocamere sono un punto cruciale per molti, fattore meno determinante per altri, generalmente sono un fattore che pesa sempre di più man mano che si sale di prezzo, dato che è il cardine intorno al quale si fa marketing dei nuovi modelli, con la IA arrivata solo dal 2024 in avanti a cambiare un po' le cose.

Se cerchi il telefono che fa le foto migliori in assoluto secondo standard oggettivi, vai a questa pagina di DOXOMARK e compra qualunque modello sia in cima alla lista, poiché si occupano di fare test approfonditi e classifiche per stabilire il migliore in assoluto. Ricorda però che termini oggettivi tengono conto di cose che potrebbero essere per te irrilevanti, come la definizione di una immagine zoomata al 300%, tralasciando il fattore “wow” di colori sparati e contrasti elevati tipici delle foto da Instagram.

La verità è che, in linea di massima, più sali di prezzo migliori foto avrai, ma questo lo sapevi già. Certo, ci sono telefoni che possono avere una migliore fotocamera “normale” da 24 mm rispetto ad altri, ma poi avere risultati peggiori sul grandangolo o non averlo proprio. Inoltre, scendendo di prezzo, molte fotocamere vengono applicate ai telefoni per puro marketing, con risultati pessimi ma per fare numero.

Fino a 300 euro cerca un telefono che abbia una ottima fotocamera normale da 24 mm (chiamato anche grandangolo), se superi questa cifra e vai verso i 500 euro allora è lecito aspettarsi anche una fotocamera ultra-grandangolare di prima scelta, mentre oltre i 500 ci dovrebbe essere anche un teleobiettivo che fa belle foto.

Fotocamere macro, fotocamere in bianco e nero o qualunque fotocamera aggiuntiva che trovi sui modelli di fascia bassa o media, generalmente sta lì solo per marketing e non ha alcuna utilità percettibile o risultato fotografico di qualità. Se però prenderai telefoni top di gamma di qualche anno prima in forte sconto o ricondizionati, è lecito aspettarsi foto al top in saldo. Se poi cerchi i migliori cameraphone, ti lascio alla mia guida sul tema.

Sistema operativo

Android o iPhone? Quali alternative ho? In gran parte, si tratta di preferenze personali legate all'ecosistema di servizi e dispositivi associati a quell'OS.

Puoi usare un iPhone con Windows, puoi usare un Android con il Mac senza problemi, sono entrambi fantastici a loro modo e, nel 99% dei casi, troverai tutto quello che ti serve sia su Android che su iOS. Anche marchi come Google e Samsung hanno ormai raggiunto ecosistemi di gadget come auricolari, smartwatch, servizi basati sul cloud e altre cose simili paragonabili o superiori sotto certi versi a quelli di Apple (Samsung per esempio ha molti più elettrodomestici che si possono connettere con il telefono).

Inoltre, la qualità dei top di gamma è simile, le foto sono simili, le prestazioni sono simili, la bellezza è soggettiva e potrei andare avanti per ora a spiegare quanto siano quasi irrilevanti queste questioni. Hai una preferenza? Seguila senza farti troppi problemi. Hai una esigenza? Verifica che sia coperta da entrambi con la stessa qualità. Per il resto dimentica questa “guerra commerciale” e va dove ti porta il cuore.

In linea di massima, Apple offre un sistema un po' più “chiuso” (sebbene con iOS 17.4 e successivi ci siano state diverse apertura anche in termini di app store alternativi) e sicuro con aggiornamenti garantiti per più anni, Android è più libero e personalizzabile, ma questo lo espone anche a maggior frammentazione nell'arrivo degli aggiornamenti e maggior rischio malware. Nel campo Android, tieni in considerazione il fatto che i device di alcuni produttori, ad esempio Huawei arrivano senza Play Store e senza servizi Google, rendendo impossibile — almeno di default — l'uso delle app e dei servizi del colosso di Mountain View.

Altri fattori da considerare

Ci sono poi altri fattori più o meno rilevanti a seconda dei casi, che vanno considerati ma probabilmente non saranno il perno della tua scelta.

Supporto 5G — quasi tutti i medi e top di gamma prodotti dal 2024 in avanti supportano il 5G, ma se ti rivolgessi al mercato dell'usato, potresti trovare modelli che non hanno questa tecnologia. Il 4G/4G+ non sta sparendo e, con ogni probabilità, non lo farà nella vita utile del tuo telefono, anche perché solo ora si sta diffondendo il 5G ovunque. Certo è qualcosa in più, ma da non perderci la testa. Se però cerchi i migliori smartphone 5G, li trovi qui.

— quasi tutti i medi e top di gamma prodotti dal 2024 in avanti supportano il 5G, ma se ti rivolgessi al mercato dell'usato, potresti trovare modelli che non hanno questa tecnologia. Il 4G/4G+ non sta sparendo e, con ogni probabilità, non lo farà nella vita utile del tuo telefono, anche perché solo ora si sta diffondendo il 5G ovunque. Certo è qualcosa in più, ma da non perderci la testa. Se però cerchi i migliori smartphone 5G, li trovi qui. Sistema di sblocco — il sistema di sicurezza per sbloccare il telefono è importante in quanto, un malintenzionato, potrebbe facilmente accedere alle tue app bancarie (per esempio). A oggi le migliori funzioni di sblocco sicuro sono il Face ID di Apple e, appena sotto, lo sblocco con sensore ultrasonico d'impronte (usato prevalentemente sui Samsung top di gamma). Lo sblocco con il volto di Android è da considerarsi mediocre nei migliore dei casi (talvolta pessimo dato che si basa su una scansione 2D e non 3D del volto e quindi si riesce a oltrepassare con una foto) e il sensore d'impronte ottico è buono, ma non infallibile.

— il sistema di sicurezza per sbloccare il telefono è importante in quanto, un malintenzionato, potrebbe facilmente accedere alle tue app bancarie (per esempio). A oggi le migliori funzioni di sblocco sicuro sono il Face ID di Apple e, appena sotto, lo sblocco con sensore ultrasonico d'impronte (usato prevalentemente sui Samsung top di gamma). Lo sblocco con il volto di Android è da considerarsi mediocre nei migliore dei casi (talvolta pessimo dato che si basa su una scansione 2D e non 3D del volto e quindi si riesce a oltrepassare con una foto) e il sensore d'impronte ottico è buono, ma non infallibile. Formato pieghevole — i telefoni pieghevoli sono a oggi ancora molto di nicchia ma non hanno più problemi qualitativi quindi, se ti piacciono, non hanno particolari controindicazioni.

— i telefoni pieghevoli sono a oggi ancora molto di nicchia ma non hanno più problemi qualitativi quindi, se ti piacciono, non hanno particolari controindicazioni. Dual SIM/eSIM — alcuni telefoni supportano la dual SIM fisica, altri una fisica e una digitale, altri ancora due fisiche e una digitale (ma ne funzionano massimo 2 insieme). Se hai intenzione di viaggiare molto facendo SIM estere o se hai 2 numeri di telefono, ti serviranno. La eSIM è utile, ma rimane al momento poco diffusa e non indispensabile. Se cerchi i migliori dual SIM, ti lascio alla mia guida sul tema.

— alcuni telefoni supportano la dual SIM fisica, altri una fisica e una digitale, altri ancora due fisiche e una digitale (ma ne funzionano massimo 2 insieme). Se hai intenzione di viaggiare molto facendo SIM estere o se hai 2 numeri di telefono, ti serviranno. La eSIM è utile, ma rimane al momento poco diffusa e non indispensabile. Se cerchi i migliori dual SIM, ti lascio alla mia guida sul tema. Garanzia — la garanzia italiana prevede due anni di copertura indipendentemente che il telefono sia comprato online o in persona. Se però ti rivolgi a rivenditori che offrono telefoni d'importazione, potresti ritrovarti con un solo anno di garanzia, quindi verifica bene.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.