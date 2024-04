Da grande appassionato di tennis quale sei, cerchi sempre di non perderti nessuna delle principali competizioni di questo splendido sport. Ultimamente, poi, hai sentito parlare molto di SuperTennis, l'emittente ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), dove, da quanto hai potuto apprendere, vengono trasmessi diversi importanti tornei con l'obiettivo di promuovere e diffondere tali discipline nel territorio nazionale.

La cosa, ovviamente, ti interessa non poco, e vorresti dunque approfondire l'argomento per capire come vedere SuperTennis nelle varie modalità con le quali tale canale viene reso disponibile, in modo da poter assistere alle gesta dei tuoi campioni preferiti sia in TV, sia in streaming, in base alle tue esigenze. Ebbene, sarai lieto di sapere che sono diverse le opzioni alle quali puoi fare riferimento per collegarti a SuperTennis e, se vuoi, posso tranquillamente mostrartele io.

Nel corso dei prossimi capitoli, infatti, ti fornirò tutte le indicazioni necessarie per visualizzare tale canale in diretta dal tuo televisore, oppure in streaming sul PC o sulle app ufficiali del servizio, le quali sono compatibili con diverse tipologie di dispositivi. Inoltre, ti spiegherò anche come funziona la piattaforma SuperTenniX, che rappresenta l'evoluzione del servizio in oggetto. Allora, ci stai? Ottimo! In tal caso a me non resta che augurarti buona lettura e, naturalmente, buona visione!

Indice

Come vedere SuperTennis su PC

Ti trovi spesso davanti al tuo computer e, pertanto, sei particolarmente interessato a scoprire come vedere SuperTennis su PC? Ebbene, devi sapere che hai in sostanza due opzioni a tua disposizione: c'è infatti la possibilità di assistere gratuitamente alle trasmissioni del canale in oggetto, o di sottoscrivere in alternativa un abbonamento alla piattaforma SuperTenniX, che permette di accedere anche a contenuti on demand tramite varie tipologie di dispositivi. Te ne parlo in maniera più approfondita di seguito, in appositi capitoli dedicati.

Come vedere SuperTennis in diretta sul PC

Se desideri semplicemente visualizzare gratuitamente il canale SuperTennis in simulcast streaming sul tuo PC, puoi procedere dal sito ufficiale della piattaforma, previa registrazione di un account. Tutto quello che devi fare, dunque, è collegarti al link che ti ho appena fornito, cliccare sulla dicitura Accedi o registrati a MY FITP posta in alto a destra, e associare poi, ad esempio, il tuo account Google, Facebook o Apple premendo la relativa icona nella nuova pagina apertasi.

Oltre a ciò, puoi completare l'iscrizione anche tramite indirizzo email premendo sul pulsante Iscriversi adesso posto sulla destra e compilando il modulo che ti viene successivamente proposto. La procedura in questione comporta l'invio automatico di un codice di verifica all'indirizzo di posta elettronica precedentemente fornito, che andrà poi riportato e verificato nell'apposito campo che compare all'interno della medesima pagina di registrazione.

In tutti i casi, dopo aver scelto un nickname, inserito nome, cognome, data di nascita e scelto le preferenze legate all'informativa sulla privacy apponendo il segno di spunta nella prima casella (e, se lo desideri, anche su quelle facoltative sottostanti) ti basterà premere il pulsante Continua posto in fondo alla schermata per portare a termine l'operazione.

Verrai quindi rimandato nuovamente alla home page di SuperTennis dove, previo accesso con le credenziali dell'account appena registrato, potrai visualizzare gratuitamente lo streaming del canale. Per capire come vedere SuperTennis in diretta sul PC, ti basterà in pratica cliccare sulla finestra del player posta in alto a destra che riporta il simbolo [▶︎] al centro (o cliccare su questo link).

Come vedere SuperTennis al PC: SuperTenniX

Se, oltre alla diretta del canale SuperTennis, desideri visualizzare anche i contenuti on demand (come highlight, partite in differita, interviste e rubriche di approfondimento) offerti dalla piattaforma SuperTenniX e accessibili sia dal suo sito ufficiale, sia tramite l'omonima app compatibile con alcuni modelli di Smart TV, Amazon Fire TV Stick e dispositivi mobili, dovrai eseguire una ulteriore registrazione alla piattaforma in questione.

Prima di procedere, però, devo informarti che il servizio in questione è gratuito solo per i tesserati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Tutti gli altri dovranno sottoscrivere un piano a pagamento da 3,99/mese o 34,99 euro/anno.

Se la cosa ti interessa, collegati a questa pagina del sito di SuperTenniX e compila il modulo ivi presente con i dati richiesti, quindi accetta i termini e le condizioni del servizio apponendo il segno di spunta nell'apposita casella e premi il bottone Conferma.

A seguire, immetti anche le ulteriori informazioni personali necessarie nei relativi campi (quelli dedicati a genere di appartenenza, data di nascita e sport preferito sono obbligatorie), dopodiché conferma l'operazione premendo sul link che ti è stato contestualmente inviato tramite email all'indirizzo di posta elettronica da te comunicato.

Successivamente, premi il bottone Torna alla Home all'interno della nuova pagina apertasi e scegli uno dei pacchetti disponibili. Come detto in precedenza, dunque, in qualità di tesserato FITP puoi optare per il piano Free: ti basterà immettere il relativo numero di tessera e il codice fiscale (per i tesserati minorenni è necessario inserire i dati del tutore) per procedere all'attivazione.

Diversamente, dovrai premere il bottone Abbonati relativo al piano mensile o annuale, inserire al passaggio successivo i dati di una carta di credito/debito e premere il pulsante Paga. Se disponi di un codice sconto, ti basterà inserirlo preventivamente nel campo sottostante per applicarlo.

Arrivato a questo punto, accedendo alla home page del sito di SuperTenniX con le credenziali appena definite, oltre a visualizzare il canale SuperTennis in streaming potrai accedere anche ai vari contenuti aggiuntivi ivi presenti premendo sulla relativa immagine di anteprima. Per filtrarli in base alla tua disciplina preferita, ti basterà cliccare sul simbolo [☰] collocato in alto a destra e selezionare l'opzione Tennis o Padel

La disattivazione del servizio può essere effettuata in qualsiasi momento sempre dal sito in questione, cliccando sul tuo nome collocato in alto a destra, selezionando dal menu contestuale l'opzione Profilo e, al passaggio seguente, pigiando il bottone Disdici che si trova nella schermata relativa alla voce Abbonamento.

Come vedere SuperTennis in TV

Nei prossimi capitoli ti mostrerò come vedere SuperTennis in TV, dunque sia sul Digitale Terrestre, sia in streaming tramite l'applicazione ufficiale dell'emittente, la quale, come ti ho spiegato nel capitolo precedente, mette a disposizione anche diversi contenuti on demand.

Come vedere SuperTennis sul digitale terrestre

Se hai a disposizione un televisore correttamente sintonizzato sul digitale terrestre tramite il decoder DVBT-2 integrato nell'apparecchio o un decoder esterno collegato a una presa HDMI, non avrai nessuna difficoltà a trovare il canale SuperTennis HD. L'emittente in questione, infatti, è presente al canale 64 del DTT (5064 su Sky).

Se riscontri difficoltà a visualizzarla, puoi provare a eseguire una sintonizzazione manuale tramite l'apposita funzionalità del tuo apparecchio, seguendo all'occorrenza le istruzioni contenute nella guida dedicata che ti ho appena linkato.

Durante la procedura dovrai specificare la relativa frequenza: considera, a tal proposito, che in gran parte del territorio nazionale SuperTennis viene veicolato sul MUX TIMB3, in onda sul canale 48 UHF (alla frequenza 690 Mhz).

Se però ti trovi in Sardegna, le coordinate corrette a cui fare riferimento sono canale 26 UHF – 514 Mhz, mentre in Liguria, Toscana, Umbria e in provincia di Viterbo corrispondono al canale 42 UHF – 642 MHz.

Come vedere SuperTennis su Smart TV

Se vuoi sapere come vedere SuperTennis su Smart TV, considera che oltre ad assistere alle trasmissioni in diretta sul DTT, puoi utilizzare anche un'app dedicata, denominata SuperTenniX, la quale permette di accedere anche a diversi contenuti esclusivi.

Quest'ultima, però, è compatibile solo con alcuni modelli di Smart TV Samsung o equipaggiate con sistema operativo Android TV. Se hai bisogno di maggiori delucidazioni su come installare app su Smart TV, leggi pure il mio tutorial interamente dedicato all'argomento.

Devo inoltre avvisarti che l'accesso al servizio in questione è gratuito solo per i tesserati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). I non tesserati, invece, possono usufruirne sottoscrivendo un abbonamento con costi a partire da 3,99 euro al mese. In tutti i casi, occorre provvedere preventivamente alla registrazione di un account dal sito ufficiale di SuperTenniX, procedura che ti ho spiegato nel dettaglio in un capitolo precedente.

Se disponi di una TV non smart, ma sei comunque desideroso di scoprire come vedere SuperTennis in streaming dall'apparecchio, ti interesserà sapere che l'app SuperTenniX è compatibile anche con le Amazon Fire TV Stick, piccoli dispositivi multimediali dal costo contenuto che, una volta collegati alla presa HDMI del televisore, permettono di connettere il televisore alla rete Wi-Fi di casa.

Anche in questo caso, puoi facilmente scaricarla dallo store del device, seguendo all'occorrenza la procedura che ti ho riportato nella mia guida su come installare app su Fire TV Stick.

Qualunque sia la versione dell'app, una volta avviata dovrai effettuare l'accesso, operazione che potrai compiere inserendo le rispettive credenziali o effettuando una semplice procedura di associazione dell'account dal sito della piattaforma (tramite codice) o dall'app di SuperTenniX per dispositivi mobili (mediante codice QR), seguendo le istruzioni mostrate a schermo.

Come vedere SuperTennis su tivùsat

Vorresti sapere come vedere SuperTennis su tivùsat, in quanto non riesci a trovare tale emittente nel bouquet di canali offerti da questa popolare piattaforma televisiva satellitare italiana?

Ebbene, devo purtroppo informarti che effettivamente SuperTennis non è disponibile nel pacchetto di emittenti di tivùsat. Dunque, ti consiglio di ricorrere a una delle altre soluzioni di cui ti parlo in questa guida per visualizzare il canale in oggetto.

Come vedere SuperTennis su smartphone e tablet

Per visualizzare esclusivamente la diretta in streaming del canale SuperTennis dal tuo smartphone o tablet, ti consiglio di ricorrere all'utilizzo dell'omonima app ufficiale della FITP, compatibile con dispositivi Android (verifica su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS.

Una volta avviata, visualizzerai sùbito la schermata Live, con la diretta in simulcast che verrà avviata automaticamente. Pigiando sulla voce Palinsesto, invece, avrai modo di consultare la programmazione settimanale.

L'applicazione dispone anche di una sezione on demand con alcuni interessanti contenuti aggiuntivi, accessibile sfiorando il simbolo del player posto in basso a sinistra, e di una sezione per la consultazione delle News.

Qualora, oltre a visualizzare il canale SuperTennis, volessi accedere anche a contenuti esclusivi, come gli highlight delle partite, interviste e altro, puoi prendere in considerazione l'ipotesi di registrarti alla piattaforma SuperTenniX e sottoscrivere un abbonamento al servizio. Tale procedura va però effettuata preventivamente sul relativo sito ufficiale (vedi capitolo precedente per approfondimenti).

Una volta completata l'iscrizione, se sei in possesso ad esempio di uno smartphone Android, provvedi innanzitutto al download della relativa app da questa sezione del Google Play Store. Se, invece, vuoi sapere come vedere SuperTennis su iPad e iPhone, scaricala da questa sezione dell'App Store.

Al primo avvio, devi ovviamente eseguire l'accesso con le credenziali definite in fase di registrazione dell'account. Una volta fatto ciò, ove richiesto indica se desideri consentire all'app di scattare foto e registrare video o meno, quindi fai tap sul riquadro Live presente nella schermata Home per accedere alla diretta.

Per visualizzare i contenuti on demand, invece, sfiora il menu Video posto in basso a destra e seleziona lo sport preferito fra Tennis e Padel. Pigiando la funzione Programmi, infine, avrai modo di accedere a ulteriori contenuti di approfondimento.

Come vedere SuperTennis all'estero

Desideri scoprire come vedere SuperTennis all'estero, in quanto nel Paese in cui ti trovi non è possibile accedere ai contenuti offerti dalla piattaforma in oggetto, che sono effettivamente disponibili solo per il pubblico che si trova nel territorio nazionale italiano?

In tal caso, per ovviare a questo problema, come ti ho spiegato nella mia guida dedicata a come vedere la TV italiana all'estero su PC, puoi ricorrere ad esempio all'utilizzo della tecnologia IPTV o a quello di un software VPN che, connettendosi a un apposito server, ti permetterebbe in sostanza di celare l'ubicazione geografica del tuo computer assegnando a quest'ultimo un IP relativo a un'altra nazione (in questo caso, ovviamente, è necessario selezionarne uno afferente alla Rete italiana). Le VPN a tua disposizione sono molteplici; personalmente, ti consiglio di ricorrere a risorse sicure, stabili e affidabili come NordVPN (la mia recensione qui), Surfshark (la mia recensione qui), Express VPN e Privado VPN. Si tratta di servizi che offrono tutti una compatibilità trasversale tra dispositivi e sistemi operativi e garantiscono l'uso di numerosi server sicuri (e veloci) disseminati in tutto il mondo.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.