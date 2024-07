Migliori componenti PC gaming: guida all’acquisto

Hai finalmente deciso di assemblare il tuo primo computer da gaming. Ad ogni modo, ti sei presto reso conto che sul mercato c'è una gran varietà di componenti da acquistare, di tutte le marche e di tutte le tasche. Proprio per questo motivo, stai ora cercando una guida dedicata ai migliori componenti PC gaming che ti possa aiutare nel fare le tue scelte.

Ebbene, ti dico già da subito che sei finito nel posto giusto al momento giusto, perché in questo articolo, oltre a dirti quali sono i vari componenti che dovresti acquistare per assemblare un PC da gaming, ti darò anche una mano nel comprendere quali caratteristiche tecniche potresti osservare in ogni componente prima di acquistarlo. In questo modo, sono certo che riuscirai a fare un acquisto adatto alle tue esigenze da gamer.

Detto tutto ciò, direi che possiamo ora entrare nel vivo dell'argomento. Prenditi tutto il tempo che ritieni necessario, mettiti bello comodo e continua pure a leggere cosa ho da proporti qui di seguito. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione e buon assemblaggio!

Indice

Quali sono i migliori componenti per un PC da gaming

In questa parte andremo ora a vedere insieme quali sono i migliori componenti per un PC da gaming. Oltre a elencarti quali sono i principali componenti che potresti acquistare per assemblare il tuo nuovo computer, farò anche del mio meglio per darti dei suggerimenti su quali caratteristiche verificare per ciascun componente. Mi raccomando, presta molta attenzione al fattore compatibilità, in quanto sarebbe davvero disastroso comprare, ad esempio, un processore Intel assieme a una scheda madre compatibile solo con processori AMD! Se non sei sicuro dell'acquisto che stai facendo, allora chiedi prima a una persona competente.

Monitor

Uno dei primi componenti che vorrai acquistare è indubbiamente il monitor, benché non faccia parte dei componenti del computer in sé. Come forse già sai, non esistono dei veri e propri monitor dedicati solamente al gaming, piuttosto, esistono dei monitor che sono più adatti al gaming rispetto ad altri.

Ad esempio, un buon monitor da gaming deve sicuramente avere una frequenza di aggiornamento elevata. La frequenza di aggiornamento determina quante volte in un secondo l'immagine riesce ad aggiornarsi e più è alta, meglio è. Il valore minimo accettabile per un PC da gaming è di 60 Hz, ma puoi trovare anche monitor da 90 Hz, da 120 Hz, da 144 Hz e addirittura da 240 Hz.

Un'altra caratteristica fondamentale da guardare nel monitor è la sua risoluzione d'immagine. Oggi sul mercato si trovano monitor che al minimo godono di una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), ma ovviamente ce ne sono tanti altri da 2K (2048 x 1080 pixel) e anche da 4K (4096 x 2160 pixel). Più la risoluzione è alta, più la qualità dell'immagine aumenta.

Non dimenticare poi di guardare, ovviamente, anche le dimensioni espresse in pollici del monitor. Questa è una scelta puramente personale e potresti di conseguenza orientarti verso monitor da 21 pollici, da 24 pollici o da 27 pollici (difficilmente si usano più grandi per il gaming). Una caratteristica interessante è poi il rapporto tra base e altezza del monitor, in quanto, oltre ai classici monitor con rapporto 16:9, esistono anche monitor da 21:9 (detti ultrawide) che risultano decisamente più slanciati orizzontalmente.

In un monitor potresti poi verificare le porte presenti, come ad esempio se c'è la porta HDMI (ormai praticamente tutti ce l'hanno) o la DisplayPort. Inoltre, se ti interessa, verifica se il monitor ha degli speaker integrati e di che qualità sono.

Se vuoi, dunque, qualche consiglio all'acquisto, allora posso indirizzarti verso il Gawfolk 24 pollici che è un monitor Full HD abbastanza economico e compatto che grazie ai suoi 180 Hz di refresh rate non ti farà perdere neanche un istante di gioco. Un'altra proposta interessante è il monitor MSI G255PF E2 e si tratta di un dispositivo dalle caratteristiche molto simili a quello precedente.

Se, però, punti più in alto e hai un budget anch'esso più alto, allora puoi prendere in considerazione il monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 che è un monitor curvo da 34 pollici con rapporto 21:9 e con risoluzione Ultra HD oppure potresti anche considerare il monitor MSI G272QPF che è invece da 27 pollici e con una risoluzione in 2K.

Comunque sia, ti ho fornito informazioni molto più dettagliate su questo argomento nelle mie due guide sui migliori monitor gaming e sui migliori monitor gaming economici. Sono certo che le troverai molto utili.

Scheda madre

Un componente a dir poco fondamentale è la scheda madre. Tieni presente che praticamente tutti gli altri componenti devono essere scelti in funzione della scheda madre, in quanto devono essere compatibili con quest'ultima.

Quindi, anzitutto, verifica le dimensioni e quindi il form factor della scheda madre e assicurati che sia adatto alle dimensioni del case. Dopodiché verifica il socket con l'obiettivo di capire con quali processori è compatibile. Controlla anche quanti slot per la RAM sono disponibili e se vi è la tecnologia Dual Channel, la quale permette di raddoppiare le prestazioni della RAM se si usano due banchi di RAM uguali.

Inoltre, potresti anche verificare la presenza delle porte SATA III per montare un SSD, gli slot per la scheda grafica e tutte le periferiche integrate, come ad esempio la presenza o meno del Wi-Fi, della porta Ethernet e del Bluetooth.

Se mi posso permettere di darti qualche consiglio su quale scheda madre acquistare, allora mi sento di indicarti la ASUS Prime B760-PLUS, una scheda madre in formato ATX adatta ai processori Intel oppure anche la MSI Scheda madre B760 Gaming Plus WiFi, anch'essa in formato ATX e adatta ai processori Intel.

Se sei invece alla ricerca di una scheda madre compatibile con processori AMD, allora ti posso consigliare la MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI e la Gigabyte B650 EAGLE AX, due schede madri in formato ATX.

Insomma, in definitiva hai compreso che la scheda grafica va scelta con molta cura e se hai bisogno di informazioni più approfondite su questo argomento, non esitare a leggere la mia guida su come scegliere la scheda madre e anche l'altra mia guida dedicata alle migliori schede madri.

Case

Anche il case del computer è un componente importante da scegliere con attenzione. Anzitutto, dovresti guardare il formato del case, in quanto esistono quelli Mini tower, Mid tower e Full tower e naturalmente dovresti decidere sulla base del formato della tua scheda madre e dello spazio che hai a disposizione sulla tua scrivania.

Un'altra caratteristica da guardare in un case è poi il sistema di raffreddamento, dunque, verifica la quantità di ventole presenti. Alcuni modelli godono di ventole praticamente in ogni lato del case, ma spesso, invece, ce n'è solo una di estrazione e una di immissione. Naturalmente, poi, nulla ti vieta di aggiungere delle altre, se dovessi notare che i tuoi componenti si scaldano troppo durante l'utilizzo del computer.

Sempre a proposito del case, come forse già sai, ci sono poi dei case trasparenti che permettono di vedere i componenti interni dall'esterno. Esistono case con tutti i lati trasparenti e altri che magari ne hanno solo uno o solo quelli laterali. In genere, i gamer più attenti si preoccupano anche di acquistare dei componenti interni illuminati, per creare una bella atmosfera nella stanza.

Se hai bisogno di qualche consiglio all'acquisto specifico, anzitutto mi sento di consigliarti un case in formato Mid Tower o Full Tower ma che comunque supporti il formato ATX delle schede madri e questo perché così non avrai problemi di alcun genere nell'installazione di tutti i componenti. Ci sono davvero una gran quantità di case in commercio ma se non ti interessa puntare troppo in alto per quanto riguarda il case, allora puoi anche orientarti verso quelli di fascia bassa.

Ad ogni modo, sul mercato puoi trovare anche case da gaming dotati di illuminazione propria, di un display che mostra la temperatura interna e di ventole di raffreddamento ma, ovviamente, questi hanno un prezzo decisamente superiore.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, dai pure una lettura alla mia guida interamente dedicata ai migliori case PC gaming che sono certo troverai utile.

RAM e processore

Parliamo ora di altri due componenti: RAM e processore. Per quanto riguarda la memoria RAM, come forse già sai, in sintesi, questa serve a mantenere più programmi aperti contemporaneamente sul computer. A proposito di un PC da gaming, oggi il minimo sindacabile è sicuramente di 16GB di RAM, ma 32GB sono ancora meglio. Dovresti poi verificare altre caratteristiche della RAM, come ad esempio la sua velocità, la sua latenza e poi anche la generazione di cui fa parte (DDR4 o DDR5).

Se la tua scheda madre è compatibile con RAM DDR5, allora ti consiglio di acquistare due moduli di RAM da 16GB DDR5, in alternativa, puoi sempre acquistare due moduli da 16GB DDR4. Ti ricordo anche che se i due moduli di RAM supportano la tecnologia dual channel (anche la scheda madre deve supportarla), allora la velocità di lettura/scrittura della RAM può addirittura raddoppiare. Valuta attentamente anche la frequenza e la latenza della RAM.

Parlando invece del processore, il discorso è molto ampio, in quanto ne esistono una gran quantità sul mercato. Le famiglie principali sono i processori Intel e i processori AMD. Ciò di cui ti devi primariamente preoccupare durante la scelta del processore, è se questo è compatibile con la tua scheda madre. Dopodiché, puoi andare a verificare caratteristiche quali il numero di core, la frequenza di clock, la GPU integrata e altre caratteristiche ancora.

Se hai bisogno di un processore Intel, allora potresti puntare all'i9 13900K, un processore davvero molto potente che ha pochi avversari sulla piazza. Ad ogni modo, se vuoi risparmiare qualcosa, potresti orientarti verso l'i7-13700KF, un processore un po' più economico ma che non ti lascerà affatto con l'amaro in bocca.

Se cerchi invece un processore AMD, allora potresti valutare l'acquisto del processore AMD Ryzen 9 7950X che richiede però una scheda madre AM5. Se vuoi puntare invece su qualcosa di più economico ma comunque performante, allora ti consiglio il processore AMD Ryzen 7 7800X che richiede sempre una scheda madre AM5.

Per informazioni molto più dettagliate in merito a come scegliere la RAM e il processore, ti consiglio di leggere la mia guida su quale RAM comprare, sulle migliori RAM DDR5 e anche la mia guida dedicata ai migliori processori.

Scheda video

Arriviamo ora a uno dei componenti forse più importanti, ovvero la scheda video, il componente hardware che gestisce tutta la parte grafica dei tuoi videogiochi. Sicuramente avrai già sentito le aziende NVIDIA e AMD, che sono proprio le principali aziende produttrici di schede video in competizione ormai da decenni.

Anzitutto, nella scelta di una scheda video, verifica la quantità di memoria grafica (VRAM) dedicata. Potresti trovare schede grafiche da 6GB, da 8GB, da 12GB, da 16GB e addirittura da 32GB e 48GB (i prezzi di quest'ultime, però, sono abbastanza proibitivi). La scelta ricade ovviamente su quali giochi devi far girare sul tuo computer, ma più memoria dedicata c'è, meglio è.

Inoltre, devi anche verificare che la scheda video di tuo interesse sia compatibile con la tua scheda madre, con il tuo case e anche con il tuo alimentatore, in quanto quest'ultimo deve erogare abbastanza potenza per far funzionare al meglio la scheda video. Altre caratteristiche da osservare sono la risoluzione massima supportata (Full HD, 2K, 4K) e anche la bandwidth, ovvero la velocità di trasferimento dei dati da renderizzare.

Potresti anche dare un'occhiata alle tecnologie supportate dalla scheda video come il supporto al Ray Tracing, che consente di visualizzare immagini e luci molto più realistiche, oppure anche il supporto al DLSS di NVIDIA che migliora ulteriormente la qualità dell'immagine in modo intelligente.

Se, ad esempio, vuoi sapere quali schede video nello specifico puoi acquistare, allora, ti consiglio la NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 oppure la NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB GDDR6.

Ci tengo però a segnalarti anche delle schede video AMD e in questo caso ti posso consigliare la AMD RADEON RX 6650 XT oppure, se puoi spendere qualcosa in più, la AMD RADEON RX 6750XT.

Ci sono anche delle schede Intel che puoi prendere in considerazione.

Per saperne di più su questo argomento, leggi pure la mia guida su come scegliere la scheda video e anche la mia guida interamente incentrata sulle migliori schede video.

Memoria di archiviazione

Nell'assemblaggio del tuo computer da gaming, non dimenticare di comprare anche una memoria di archiviazione! Infatti, questa ti servirà ovviamente per immagazzinare tutti i dati presenti nel tuo computer, come il sistema operativo, file e programmi. Ormai da tempo i vecchi hard disk meccanici sono stati rimpiazzati dagli SSD (Solid State Drive), in quanto possono essere addirittura cento volte più veloci nel trasferimento dei dati.

Una delle prime cose da scegliere in un SSD è indubbiamente la sua capacità. Ne esistono davvero di tutte le taglie, come ad esempio quelli da 256GB, da 512GB da 1TB, da 2TB e la scelta ricade esclusivamente su quanta memoria pensi di occupare sul tuo computer.

Altra caratteristica importante è la velocità di trasferimento dei dati e anche in questo caso puoi trovare SSD di tutti i tipi: alcuni trasferiscono file alla velocità di 500 MB/s, altri alla velocità di 7000 MB/s. Presta attenzione, inoltre, al valore di IOPS (operazioni di input/output per secondo) che indica invece il numero di operazioni che è in grado di portare a termine un SSD in un secondo e questo valore potrebbe essere di 100.000 come di 500.000.

Un'altra cosa di cui dovresti tenere conto è poi il tipo di interfaccia dell’SSD e verificare che questo sia compatibile con la tua scheda madre. Potresti trovare SSD SATA III o NVMe, più compatti e prestanti.

Come sempre, ci tengo a darti qualche consiglio in merito a quale SSD acquistare e a tal proposito ti segnalo Ediloca EN870, un SSD da 1TB oppure anche l'SSD Lexar NM620 da 2TB. Questi sono SSD M.2 e di conseguenza si infilano direttamente sulla scheda madre, in modo molto simile alla RAM.

Se, invece, la tua scheda madre non dovesse avere il supporto alle memorie M.2, allora dovresti orientarti verso un SSD con attacco SATA e in questo caso posso consigliarti il modello Samsung 870 EVO da 1TB oppure il modello Kingston A400.

Per maggiori informazioni su questo argomento, vai pure a leggere la mia guida tutta incentrata sui migliori SSD.

Mouse e tastiera

Un buon gamer sa che deve per forza di cose avere un mouse e una tastiera da gaming. A proposito di questi accessori, forse già sai che sul mercato c'è solo l'imbarazzo della scelta. A proposito del mouse, mi sento di consigliarti di controllare principalmente (oltre all'ergonomia) il numero di DPI (Dots per Inch) che sta a indicare quanto sono precisi i movimenti. Un mouse da gaming può avere anche più di 10.000 DPI.

A tal proposito posso consigliarti il mouse cablato MSI Clutch GM20 Elite da 6.400 DPI oppure, se vuoi un top di gamma, il Razer Cobra Pro wireless, mouse che può arrivare fino a 30.000 DPI.

Per quanto riguarda invece la tastiera, sappi che esistono tastiere a membrana o meccaniche. Ci sono poi tastiere retroilluminate e quelle con la funzionalità di key rollover che permettono di premere più tasti contemporaneamente senza creare “confusione di input”.

Se vuoi qualche consiglio sulle tastiere da gaming, allora ti segnalo anzitutto la tastiera meccanica cablata EMPIRE GAMING K300 e poi anche la tastiera wireless KLIM Chroma.

Per saperne molto di più, leggi pure la mia guida tutta dedicata ai migliori mouse e tastiera da gaming. Inoltre, puoi consultare anche le mie guide sui migliori mouse da gioco e sulle migliori tastiere da gaming.

Altri componenti

Oltre a quelli di cui ti ho parlato, ci sono anche altri componenti importanti che ti servono per assemblare il tuo PC da gaming. Te ne parlo ora brevemente qui di seguito.

Alimentatore — si tratta del componente hardware che gestisce l'energia elettrica da distribuire a tutti gli altri componenti del computer. Per quanto riguarda un computer da gaming, prima di acquistarne uno, dovrai necessariamente farti due calcoli e capire di quanta potenza espressa in watt (W) hai bisogno. Spesso, un buon alimentatore da 750 W può essere più che sufficiente, ma all'occorrenza ne puoi trovare da 850 W e anche da 1000 W. Per maggiori informazioni, leggi pure la mia guida sui migliori alimentatori PC.

Dissipatore — un dissipatore può tornarti estremamente utile qualora il tuo computer dovesse raggiungere temperature molto elevate e nel caso in cui la ventola in dotazione nel case non dovesse essere sufficiente a raffreddare tutti i componenti interni. Potresti, ad esempio, orientarti verso i dissipatori ad aria oppure verso i dissipatori a liquido. Per saperne di più, leggi pure le mie due guide tematiche che ti ho appena lasciato.

Cuffie/casse — per un'esperienza di gioco più immersiva, è di fondamentale importanza dotarsi di cuffie o di casse per sentire meglio il suono. Ti ho parlato in modo approfondito di questo argomento nella mia guida alle migliori cuffie da gaming e nella mia guida alle migliori casse PC.

Controller — preferisci giocare con un controller anziché con mouse e tastiera? Beh, allora potresti anche decidere di acquistarne uno. Devi sapere che molti videogiochi godono del supporto nativo con i controller della PS4/PS5 e anche delle console Xbox. In questi casi, dunque, è sufficiente collegare il controller alla porta USB del computer e il gioco è fatto! Tuttavia, esistono in commercio molti controller pensati appositamente per giocare da computer. Trovi tutte le info di cui hai bisogno nella mia guida ai migliori controller PC.

Per approfondire l'argomento, non esitare a leggere la mia guida su come assemblare un PC da gaming, nella quale ti ho parlato di tutti i componenti di cui hai bisogno per realizzare un PC da gaming e di come installarli al meglio.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.