Migliori marche telefoni: guida all’acquisto (marzo 2024)

Il tuo telefono è caduto e si e rotto. Ora sei chiamato ad acquistarne uno nuovo e, vista l'occasione, vorresti approfittarne per provare un modello di una marca differente rispetto a quella del tuo (ormai defunto) telefono attuale.

Se stai leggendo questa guida, però, mi pare di capire che non hai le idee ben chiare a questo riguardo e per questo motivo vorresti qualche delucidazione in merito. Beh, in tal caso sappi che sarò ben lieto di aiutarti.

Nelle prossime righe di questa guida all'acquisto sulle migliori marche di telefoni, non solo ti elencherò i modelli che risultano i più interessanti del momento, ma ti spiegherò anche i fattori da valutare prima di mettere mano al portafogli. Buona lettura e buon acquisto!

Migliori marche telefoni cellulari

Tra le migliori marche di telefoni cellulari non posso non citarti brand del calibro di Apple, Samsung e Xiaomi che, negli ultimi anni, hanno sfornato smartphone con caratteristiche molto interessanti.

Samsung Galaxy A14

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone di ultima generazione che si distingue per le sue prestazioni elevate e la sua estetica raffinata. Dotato di un display LCD FHD+ da 6,6 pollici, offre un'esperienza visiva senza precedenti grazie alla tecnologia Infinity-V. La qualità dell'immagine è sorprendente, con colori vividi e dettagli nitidi che rendono ogni visione un vero piacere.

Lo stile del Galaxy A14 è caratterizzato da un design minimalista ed elegante, impreziosito da freschi tocchi di colore. Il nero profondo della versione italiana conferisce all'apparecchio un aspetto sofisticato e versatile, adatto a qualsiasi contesto.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo modello è la sua tripla fotocamera. La fotocamera principale da 50 MP consente di catturare immagini nitide e cristalline, immortalando i tuoi momenti più belli con una qualità straordinaria. La fotocamera è intuitiva e facile da usare, permettendo anche ai meno esperti di ottenere risultati eccellenti.

L'autonomia del Galaxy A14 è garantita da una batteria da 5.000 mAh, che assicura lunghe ore di utilizzo senza interruzioni. Che tu stia navigando in internet, guardando video o giocando, avrai sempre tutta la carica necessaria per dedicarti alle tue attività preferite.

Ma ciò che davvero distingue il Galaxy A14 è il suo processore Octa-core. Potente e super veloce, offre prestazioni di alto livello su cui puoi sempre contare. Che tu stia utilizzando app pesanti o multitasking, il Galaxy A14 non ti deluderà mai.

In termini di connettività, il Galaxy A14 supporta sia Bluetooth che Wi-Fi, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni momento. Inoltre, grazie alla sua capacità di memoria da 128 GB, espandibile, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto, video e file.

Samsung Galaxy A34 5G

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone di ultima generazione che offre una serie di funzionalità avanzate e prestazioni eccezionali. Questo dispositivo si distingue per il suo display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici, che offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, con schermate che scorrono a meraviglia grazie al refresh rate di 120Hz.

Un altro punto di forza del Samsung Galaxy A34 5G è il suo design elegante e lineare. Le sue linee semplici e i colori versatili lo rendono un dispositivo piacevole alla vista e al tatto. Inoltre, la fotocamera è perfettamente incorporata nel corpo del device, contribuendo a creare un aspetto pulito e minimalista.

Lo smartphone dispone di un potente sistema multicamera, che ti permette di catturare i tuoi momenti più importanti in modo impeccabile. La fotocamera principale da 48 MP garantisce foto di alta qualità, ricche di dettagli e colori vivaci.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Samsung Galaxy A34 5G è la sua batteria da 5.000 mAh. Questa batteria di lunga durata ti consente di utilizzare lo smartphone per ore senza doverlo ricaricare, ideale per sessioni di streaming, gaming e molto altro ancora.

Ma ciò che veramente distingue questo smartphone è la sua connettività 5G. Con il supporto per la tecnologia 5G, il Samsung Galaxy A34 5G ti offre velocità di download e upload incredibilmente veloci, rendendo le tue sessioni di gioco super-fluide e le condivisioni e i download ultra-rapidi.

In termini di prestazioni, lo smartphone non delude. Grazie ai suoi 6GB di RAM e ai 128GB di memoria interna espandibile, il Samsung Galaxy A34 5G offre un'esperienza utente fluida e reattiva, consentendoti di eseguire facilmente multitasking e applicazioni pesanti.

Infine, lo smartphone utilizza il sistema operativo Android, offrendoti accesso a un vasto ecosistema di applicazioni e servizi. Che tu stia cercando di lavorare, giocare o navigare sul web, il Samsung Galaxy A34 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Xiaomi Redmi Note 11S

Lo Xiaomi Note 11S è uno smartphone di alta qualità che offre una combinazione vincente di prestazioni e stile. Con il suo design elegante e moderno, questo dispositivo si distingue per la sua colorazione grigia, che aggiunge un tocco di raffinatezza.

Il Xiaomi Note 11S vanta una memoria RAM da 6 GB, che assicura un funzionamento fluido e veloce. Questa ampiezza di memoria consente di gestire facilmente le applicazioni più esigenti e di multitasking senza alcun rallentamento o lag.

Un'altra caratteristica degna di nota è la capacità della batteria, che raggiunge i 5000 mAh. Questa potenza garantisce una lunga durata della batteria, permettendoti di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Lo schermo del Xiaomi Note 11S misura 6,43 pollici, offrendo un'ampia area di visualizzazione. Questo ti permette di godere appieno dei tuoi contenuti multimediali preferiti, dalle foto ai video, con una chiarezza e una nitidezza impressionanti.

La risoluzione della fotocamera posteriore è di ben 108 MP, consentendo di scattare foto di alta qualità con dettagli incredibili. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami catturare i momenti speciali della tua vita, questa fotocamera non ti deluderà.

In termini di connettività, lo Xiaomi Note 11S supporta reti GSM, HSDPA e LTE, garantendo una copertura di rete eccellente e una connessione internet veloce e stabile. Inoltre, il dispositivo supporta anche la tecnologia Wi-Fi, permettendoti di collegarti a reti wireless quando disponibili.

Infine, lo Xiaomi Note 11S è un dispositivo di tipo Nano, il che significa che è compatto e leggero, rendendolo comodo da portare in tasca o in borsa. Nonostante le sue dimensioni ridotte, però, questo smartphone non compromette in alcun modo le prestazioni o le funzionalità.

Apple iPhone 14 (128 GB)

L'Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte è un dispositivo di ultima generazione che offre una serie di funzionalità avanzate. Dotato del sistema operativo iOS 16, questo smartphone si distingue per la sua velocità e fluidità nell'esecuzione delle applicazioni.

La capacità di memoria interna di 128 GB garantisce ampio spazio per conservare foto, video, musica e documenti vari. Il colore "Mezzanotte" dona al dispositivo un aspetto elegante e raffinato, adatto a qualsiasi stile.

Lo schermo da 6,1 pollici offre una visione chiara e nitida dei contenuti multimediali grazie alla tecnologia Super Retina XDR. Questo display, unito alla resistenza all'acqua e alla protezione Ceramic Shield, rende l'iPhone 14 un dispositivo robusto e durevole nel tempo.

Il cuore pulsante dell'iPhone 14 è il potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, che assicura prestazioni elevate in ogni situazione. Grazie alla compatibilità con le reti cellulari 5G ultrarapide, potrai navigare su internet, guardare video in streaming e giocare online senza interruzioni o rallentamenti.

La fotocamera evoluta permette di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la modalità Azione consente di realizzare riprese stabili e senza sbalzi, mentre la modalità Cinema offre la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'iPhone 14 è dotato di funzioni innovative come il riconoscimento delle impronte digitali, SOS emergenze via satellite e il rilevamento degli incidenti. Queste caratteristiche, insieme alla durata della batteria che permette fino a 20 ore di riproduzione video, fanno dell'iPhone 14 un dispositivo affidabile e performante.

Infine, grazie al sistema operativo iOS 16, avrai a disposizione ancora più modi per comunicare e condividere i tuoi contenuti, personalizzando il tuo iPhone secondo le tue esigenze.

Samsung Galaxy A23 5G

Il Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone di ultima generazione che offre un'esperienza utente eccezionale grazie alle sue numerose caratteristiche avanzate. Dotato di un ampio e vivido display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici, questo dispositivo ti permette di godere dei tuoi contenuti multimediali con una nitidezza e una definizione mai viste prima.

Il design minimalista del Samsung Galaxy A23 5G si distingue per la sua eleganza e praticità. La fotocamera è ottimamente integrata nel retro del dispositivo, offrendo un'esperienza fluida e senza interruzioni. Il sistema Quad Camera include una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultragrandangolare, una fotocamera di profondità e una fotocamera macro, consentendoti di catturare ogni momento in modo impeccabile e versatile.

Uno degli aspetti più importanti di uno smartphone è la durata della batteria, e il Samsung Galaxy A23 5G non delude in questo senso. Con una potente batteria da 5000 mAh, questo dispositivo ti accompagna per tutta la giornata e oltre, garantendo prestazioni affidabili anche durante l'utilizzo intensivo.

Le prestazioni elevate del Samsung Galaxy A23 5G sono garantite dal suo processore Octa-core e dai suoi 4 GB di RAM. Questo smartphone combina potenza di elaborazione e velocità, offrendo un'esperienza d'uso rapida ed efficiente. Inoltre, i 128 GB di memoria interna ti permettono di conservare tutti i tuoi file e applicazioni, mentre lo slot per scheda microSD offre la possibilità di espandere la memoria fino a 1 TB.

Il Samsung Galaxy A23 5G è dotato del sistema operativo Android 12.0, che offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, oltre a un'ampia gamma di funzionalità e app per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Grazie alla tecnologia 5G, potrai navigare in Internet e utilizzare le tue app preferite con velocità sorprendenti, garantendo una connettività sempre all'avanguardia.

Migliori marche di telefoni cordless

Se sei alla ricerca delle migliori marche di telefoni cordless, ti suggerisco di fare un pensierino sui modelli commercializzati da Panasonic, Brondi e Gigaset.

SNOM M25

Il SNOM M25 è un terminale cordless di alta qualità, progettato per essere utilizzato su sistemi DECT. Questo prodotto si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e per le sue prestazioni elevate.

La sua batteria ricaricabile AAA offre fino a 7 ore di conversazione e fino a 75 ore in standby, garantendo una durata notevole che lo rende ideale per l'uso professionale quotidiano. Il dispositivo è facilmente sostituibile con una nuova batteria inclusa nel pacchetto, assicurando così una maggiore durata del prodotto.

Una delle caratteristiche principali del SNOM M25 è il suo display TFT a colori. Questo display offre immagini nitide e vivaci, migliorando l'esperienza dell'utente. Inoltre, la presenza di un display LED configurabile e di un'interfaccia utente intuitiva rende la navigazione semplice e veloce.

Un altro punto di forza del SNOM M25 è la sua crittografia DECT. Questa funzione garantisce la sicurezza delle comunicazioni, proteggendo i dati trasmessi da eventuali intercettazioni non autorizzate.

Il SNOM M25 può essere utilizzato con due soluzioni Snom DECT: il multi-cellulare M700 e la stazione base M300. Questa compatibilità offre una maggiore flessibilità e scalabilità, consentendo all'utente di adattare il sistema alle proprie esigenze specifiche.

Infine, il SNOM M25 è dotato di un jack per cuffie da 3,5 millimetri. Questa caratteristica permette all'utente di utilizzare il dispositivo in modalità vivavoce, liberando le mani per altre attività.

Gigaset CL390HX

Il Gigaset CL390HX è una cornetta universale che si distingue per la sua versatilità e funzionalità. Questo dispositivo, di colore grigio, è compatibile con tutte le basi DECT/GAP, inclusi i telefoni di altri produttori e i router DECT/GAP. Si tratta quindi di un accessorio estremamente flessibile, capace di adattarsi a molteplici configurazioni.

Uno dei punti di forza del Gigaset CL390HX è il suo ampio display bianco e nero, illuminato e ben leggibile. Le dimensioni dello schermo, pari a 34 x 37 mm, permettono una facile navigazione tra le varie opzioni e impostazioni del telefono.

Un altro aspetto degno di nota è la rubrica telefonica integrata, in grado di memorizzare fino a 150 nomi. Questa caratteristica rende il Gigaset CL390HX uno strumento particolarmente utile per chi necessita di avere a portata di mano un ampio numero di contatti.

La qualità audio del Gigaset CL390HX merita una menzione speciale. Il dispositivo offre infatti un'ottima resa sonora, sia in modalità normale che in vivavoce. Questo aspetto contribuisce a rendere le conversazioni telefoniche più piacevoli e meno affaticanti.

Dal punto di vista del design, il Gigaset CL390HX si presenta con linee sobrie ed eleganti. Il materiale utilizzato per la realizzazione del telefono, l'Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il peso dell'articolo, pari a 671 grammi, assicura una buona maneggevolezza senza compromettere la stabilità del dispositivo.

Il Gigaset CL390HX è alimentato da due batterie AAA, che garantiscono un'autonomia adeguata per l'utilizzo quotidiano. La presenza di un sistema di risposta digitale arricchisce ulteriormente le funzionalità offerte dal telefono.

Motorola C1002LB+

Il MOTOROLA Telefono fisso wireless digitale DECT C1002LB+ è un prodotto di alta qualità che combina funzionalità avanzate con un design elegante e raffinato. Questo telefono cordless, disponibile in un elegante colore nero, è caratterizzato da una struttura robusta realizzata in plastica resistente, garantendo così una lunga durata nel tempo.

La principale caratteristica del telefono Motorola C1002LB+ è la sua facilità d'uso. Grazie alla tastiera singola e al display LCD retroilluminato, potrai navigare facilmente tra le varie funzioni e impostazioni del telefono. Il dispositivo offre anche una funzione mute e vivavoce, permettendoti di gestire le tue chiamate in modo efficiente e comodo.

Un altro aspetto notevole di questo telefono è la sua capacità di memorizzazione. Con una capacità di rubrica di 50 voci, avrai a disposizione tutto lo spazio necessario per salvare i numeri dei tuoi contatti più importanti. Inoltre, il registro delle ultime 40 chiamate ti permetterà di tenere traccia delle tue conversazioni recenti.

Il telefono Motorola C1002LB+ si distingue anche per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Tra queste, l'indicatore di carica della batteria, la segreteria telefonica e la possibilità di selezionare tra 10 suonerie diverse. Queste funzioni, insieme all'alta qualità del suono, rendono questo telefono un dispositivo completo e versatile.

Ma ciò che rende veramente unico il Motorola C1002LB+ è la sua attenzione all'ambiente. Questo telefono fa parte del progetto Ecomoto, un'iniziativa di Motorola volta a creare prodotti ecologici e sostenibili. Il telefono utilizza un minimo del 25% di plastica riciclata post-consumo per la sua custodia e l'imballaggio ha un contenuto riciclato post-consumo minimo del 20%. Inoltre, il caricatore è efficiente dal punto di vista energetico e conforme al codice di condotta dell'Unione Europea.

Panasonic KX-TGK212JTW

Il Telefono DECT cordless KX-TGK212JTW di Panasonic è un prodotto di alta qualità che combina funzionalità avanzate con un design elegante e minimalista. Il colore bianco, unito alla sua forma compatta e leggera, lo rende un elemento di arredo versatile, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente domestico o ufficio.

Uno dei punti di forza di questo telefono è il suo display monocromatico da 1,5 pollici, dotato di una retroilluminazione bianca fine che facilita la lettura delle informazioni visualizzate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tastiera singola offre un'esperienza d'uso intuitiva e confortevole, permettendo di digitare i numeri con precisione e rapidità.

Un'altra caratteristica degna di nota è la possibilità di interrompere le chiamate indesiderate. Questa funzione consente di bloccare specifici numeri o categorie di numeri, come quelli anonimi o internazionali, garantendo così una maggiore tranquillità durante l'utilizzo del telefono. Inoltre, la Modalità Non Disturbare permette di silenziare le chiamate in ingresso per un determinato periodo di tempo, ideale per chi desidera concentrarsi sul lavoro o godersi momenti di relax senza interruzioni.

In termini di sostenibilità ambientale, il Telefono DECT cordless KX-TGK212JTW si distingue per la presenza della Modalità Eco ed Eco Plus. Queste funzioni riducono il consumo energetico del dispositivo quando non è in uso, contribuendo a risparmiare energia e a proteggere l'ambiente.

Il telefono è alimentato da due batterie AAA ricaricabili, incluse nella confezione, che garantiscono un'autonomia di lunga durata. Il materiale di costruzione, l'Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), assicura una buona resistenza agli urti e all'usura, garantendo al prodotto una lunga vita utile.

Infine, il Telefono DECT cordless KX-TGK212JTW offre un sistema di risposta digitale facile da usare, che consente di registrare messaggi vocali in assenza dell'utente.

Motorola O201

Il Motorola O201 è un telefono fisso DECT che si distingue per la sua robustezza e resistenza. Il design è semplice ma funzionale, con una struttura in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) che garantisce durabilità nel tempo. Il colore nero dona un tocco di eleganza e professionalità, rendendolo adatto sia per l'uso domestico che per l'ufficio.

Una delle caratteristiche principali del Motorola O201 è il suo ampio display a colori da 1,8 pollici. Questo offre una visibilità chiara e nitida delle informazioni visualizzate, facilitando l'utilizzo del telefono. Inoltre, il dispositivo è dotato di una tastiera singola che rende semplice la composizione dei numeri.

Il Motorola O201 si distingue anche per la sua resistenza all'acqua e alla polvere, conforme allo standard IP67. Questo significa che può essere sommerso fino a 1 metro di acqua per 30 minuti senza subire danni, oltre a resistere efficacemente alla polvere. Una caratteristica molto utile, soprattutto se si prevede di utilizzare il telefono in ambienti esterni o in condizioni di lavoro particolarmente impegnative.

Un altro punto di forza del Motorola O201 è la sua ampia portata. Grazie all'antenna lunga, il telefono può raggiungere fino a 1 km di distanza, garantendo così una copertura eccellente. Questo lo rende ideale per grandi spazi, come magazzini o uffici di grandi dimensioni.

Il Motorola O201 offre anche una lunga durata della batteria, con fino a 12 ore di tempo in conversazione e 250 ore in standby. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ricaricare il telefono frequentemente, rendendolo ancora più pratico e conveniente da usare.

In termini di compatibilità, il Motorola O201 può essere utilizzato con qualsiasi cellulare, grazie alla sua interfaccia di rete DECT. Inoltre, il telefono è dotato di una funzione vivavoce, molto utile per le chiamate in conferenza o quando si hanno le mani occupate.

Infine, il Motorola O201 include una capacità di registrazione di 20 minuti, permettendoti di registrare le tue chiamate o i messaggi vocali.

Come scegliere marca telefono

Se hai un po' di confusione in testa e non riesci a capire come scegliere la marca del telefono, in questa parte della guida troverai un elenco alquanto esaustivo di tutte quelle caratteristiche che potrebbero orientare la tua scelta nella direzione più adatta a te e all'esperienza d'uso che desideri avere.

Destinazione d'uso

Un primo macrofattore da tenere in considerazione riguarda la destinazione d'uso che pensi di fare del telefono. Se intendi utilizzarlo in casa e sfruttare la linea fissa per ricevere ed effettuare telefonate, indubbiamente la scelta ricadrà su un brand che vende cordless e, in questo caso, non c'è nemmeno bisogno che continui a leggere i restanti capitoli dell'articolo, in quanto il ventaglio di scelta si riduce sensibilmente.

Altrimenti, se desideri usare il telefono anche fuori casa e non solo per telefonare, ma per eseguire una pluralità di operazioni relativamente complesse, la tua scelta ricadrà su uno smartphone e, quindi, la disamina dei fattori presentati nelle prossime righe diventa fondamentale.

Display

Il display, vista la superficie totale che ricopre su un telefono, è uno dei componenti più in vista ed è anche uno di quelli che influenza maggiormente l'esperienza d'utilizzo. Sul mercato troviamo ormai telefoni con diagonali dello schermo piuttosto elevate, comprese tra i 5.7“ e i 6.7”.

Dal momento che ormai tutti i produttori di telefono hanno ottimizzato il rapporto dimensioni display-dimensioni scocca del telefono, spesso la maneggevolezza non è un problema anche con i modelli che hanno dimensioni dello schermo importanti.

Il risultato di questo lavoro di ottimizzazione sono cornici sottili che hanno spinto molti produttori (Apple in primis) a inserire una tacca nera, chiamata notch, sulla parte superiore dello schermo. In questa particolare sezione viene infatti ospitata la fotocamera e, nei modelli dotati di funzioni di riconoscimento facciale, i vari sensori da usare a tale scopo.

A seconda della marca del modello di telefono di cui si valuta l'acquisto, il notch può essere di varie tipologie:

Notch “classico” — caratterizza gli smartphone di Apple a partire nel 2017, quando venne presentato iPhone X . In questo caso la tacca si estende orizzontalmente lungo il bordo superiore dello smartphone. Il notch è presente anche su smartphone Android di varie marche.

— caratterizza gli smartphone di Apple a partire nel 2017, quando venne presentato . In questo caso la tacca si estende orizzontalmente lungo il bordo superiore dello smartphone. Il notch è presente anche su smartphone Android di varie marche. Notch ridotto — alcuni produttori di smartphone Android che hanno optato per una soluzione meno invasiva rispetto al notch classico, l'hanno fatto sacrificando i sensori dedicati al riconoscimento tridimensionale del volto (qualora quest'ultimo è incluso non viene usato in operazioni delicate, come i pagamenti, a causa della sua minor sicurezza).

— alcuni produttori di smartphone Android che hanno optato per una soluzione meno invasiva rispetto al notch classico, l'hanno fatto sacrificando i sensori dedicati al riconoscimento tridimensionale del volto (qualora quest'ultimo è incluso non viene usato in operazioni delicate, come i pagamenti, a causa della sua minor sicurezza). Notch “a goccia” — si tratta di un tipo di notch che ospita solo la fotocamera frontale e occupa una piccola porzione del display. Si è diffuso in particolar modo nella seconda metà del 2018 e ormai lo si trova perlopiù su dispositivi di fascia bassa.

— si tratta di un tipo di notch che ospita solo la fotocamera frontale e occupa una piccola porzione del display. Si è diffuso in particolar modo nella seconda metà del 2018 e ormai lo si trova perlopiù su dispositivi di fascia bassa. Foro — è un vero e proprio forellino posto in genere nella parte superiore dello schermo e ospita la fotocamera frontale. Alcuni produttori di smartphone Android che hanno integrato sistemi multicamera anche sulla parte anteriore dei propri telefoni hanno unito più fori creando delle “isole” dove sono ospitati anche dei sensori utili per lo sblocco. Anche Apple ha adottato una soluzione simile, chiamata Dynamic Island, che permette lo sblocco tramite Face ID e l'uso di funzionalità ad hoc pensate per questo particolare componente, che è disponibile su iPhone 14 Pro e modelli successivi e su iPhone 15 e modelli successivi.

In relazione al display bisogna anche considerare il rapporto di forma (come i 19:9 o 21:9 presenti su molti top di gamma, talvolta scomodi per chi è abituato a form factor meno "spinti) e la qualità del pannello. Riguardo a quest'ultima, tieni presente questi aspetti.

Tipologia di pannello — i telefoni commercializzati attualmente sul mercato di solito presentano pannelli LCD IPS o AMOLED . I primi sono generalmente usati su device datati o, comunque, appartenenti alla fascia bassa del mercato. Solitamente anche questi, comunque, offrono una riproduzione dei colori fedele alla realtà , seppur possano subire delle distorsioni da questo punto di vista quando si inclina il telefono non lo si tiene perfettamente davanti a sé. Dal momento che sono retroilluminati, inoltre, non presentano neri assoluti e consumano più batteria rispetto ai pannelli AMOLED , che spengono fisicamente ciascun pixel quando bisogna riprodurre il colore nero, offrendo così contrasti perfetti , colori brillanti e neri assoluti .

— i telefoni commercializzati attualmente sul mercato di solito presentano pannelli o . I primi sono generalmente usati su device datati o, comunque, appartenenti alla fascia bassa del mercato. Solitamente anche questi, comunque, offrono una , seppur possano subire delle distorsioni da questo punto di vista quando si inclina il telefono non lo si tiene perfettamente davanti a sé. Dal momento che sono retroilluminati, inoltre, e consumano più batteria rispetto ai pannelli , che spengono fisicamente ciascun pixel quando bisogna riprodurre il colore nero, offrendo così , e . Risoluzione — un pannello con una risoluzione elevata garantisce in genere una buona qualità visiva. Ormai quasi tutti i telefoni offrono risoluzioni in Full HD ( 1920 x 1080 pixel ), ma se hai la possibilità di farlo ti suggerisco di spingerti verso l'acquisto di un modello che abbia anche una risoluzione migliore, ad esempio Quad HD ( 2560×1440 pixel ) o 4K Ultra HD ( 3840×2160 pixel ). Seppur possano incidere negativamente sull'autonomia, un pannello con una risoluzione più elevata migliora tanto l'esperienza d'uso quotidiana e il comfort visivo.

— un pannello con una risoluzione elevata garantisce in genere una buona qualità visiva. Ormai quasi tutti i telefoni offrono risoluzioni in ( ), ma se hai la possibilità di farlo ti suggerisco di spingerti verso l'acquisto di un modello che abbia anche una risoluzione migliore, ad esempio ( ) o ( ). Seppur possano incidere negativamente sull'autonomia, un pannello con una risoluzione più elevata migliora tanto l'esperienza d'uso quotidiana e il comfort visivo. PPI — questo valore indica la densità di pixel per ciascun pollice dello schermo. Più è elevato, maggiore sarà la leggibilità dei caratteri e degli elementi dell'interfaccia. Se sei solito leggere tanto su uno schermo dalle dimensioni relativamente ridotte, è un altro fattore di cui tener conto.

Fotocamere

Oggi il telefono lo si usa sempre di più per scattare foto. Nel decidere quale modello acquistare, tieni non fermarti a vedere semplicemente il numero di megapixel, che sui telefoni delle marche più blasonate, possono raggiungere e superare tranquillamente i 50 MP o i 100 MP.

Valuta anche altri fattori, tra cui l'apertura focale (espressa in f/stop), che incide sulla capacità della lente di catturare la la luce in svariate condizioni quando questa ha un valore ottimale (es.f/1.4, f/1.8) e che incide anche sulla qualità del bokeh (ottenibile quando si mette il soggetto a fuoco e lo sfondo è sfocato).

Ormai quasi tutti i produttori integrano sui propri dispositivi più fotocamere disponibili. In alcuni casi ce ne sono 2, 3 o anche più nella parte posteriore e 1 o 2 nella parte anteriore. In base al tipo di foto che intendi realizzare con il tuo nuovo telefono, verifica che ci siano i sensori che ti interessano maggiormente (es. quello grandangolare, per catturare foto con un angolo di visione che supera i 100°, una fotocamera con zoom ottico, per eseguire ingrandimenti senza perdita di qualità, sensori macro per mettere a fuoco soggetti ravvicinati, come fiori e insetti, etc.). Non trascurare, inoltre, le caratteristiche della fotocamera anteriore, così da riuscire a scattare anche dei selfie perfetti.

Un aspetto che faresti bene a prendere in considerazione riguarda le caratteristiche di registrazione video. Accertati che le fotocamere del telefono che andrai ad acquistare siano quantomeno in Full HD, se non in 4K/8K con almeno 30 FPS o frame per secondo. Accertati anche che sia presente lo stabilizzatore ottico. In questo modo la qualità dei video sarà fluida e ben stabilizzata.

A questo proposito ti suggerisco di cercare su YouTube dei contenuti che mettano in evidenza la qualità delle fotocamere del telefono che pensi di acquistare, cercando “test video photo [marca e modello telefono]”.

Batteria

In relazione alla batteria, il fattore più importante da valutare è la sua capacità, espressa in milliampereora (mAh). Maggiori saranno i mAh maggiore sarà l'autonomia (almeno sulla carta). Chiaramente sull'autonomia incidono anche altri fattori, in primis le attività che vengono effettuate con il telefono. Processi particolarmente energivori, come la registrazione di video, la modifica di foto, l'uso di videogiochi dalla grafica complessa, e così via, va a “mangiare” molta batteria.

A questo proposito si potrebbe sopperire con altre caratteristiche della batteria, come la tecnologia quick charge, che permette di ricaricare velocemente il device (anche se consiglio di non abusarne troppo per evitare di rovinare il componente). Valuta anche se hai necessità di ricorrere alla ricarica wireless: quest'ultima, essendo più lenta, stressa decisamente meno la batteria prolungandone così la vita utile.

Ah… quasi dimenticavo! Se cerchi un telefono con batteria non rimovibile, sappi che ormai non ne esistono più. Quasi tutti i produttori ormai la integrano all'interno della scocca impedendo all'utente di rimuoverla. Mi spiace.

Audio

Nell'acquistare il telefono, valuta bene anche il suo comparto audio. Nella fattispecie, fai attenzione al numero di speaker, al numero di canali audio supportati (mono o stereo) e alla presenza di un DAC ad alta qualità, così che non ci siano problemi di “traduzione” dal segnale audio analogico a quello digitale.

Se pensi di sfruttare il telefono per ascoltare musica con un bel paio di auricolari a filo, assicurati che il modello che intendi acquistare sia dotato del jack audio. Visto che ormai buona parte dei produttori l'ha rimosso, è probabile che tu debba ricorrere all'uso di auricolari wireless oppure che tu debba munirti di appositi adattatori con cui sfruttare gli auricolari cablati.

Processore e RAM

Il processore è quel componente che tiene in piedi tutta la “baracca”: senza di lui non sarebbe possibile elaborare le varie operazioni da effettuare per far funzionare il telefono. È integrato nel SoC o System-on-a-chip, un piccolo circuito integrato che in un solo chip integra il processore centrale e il processore grafico più altri componenti necessari. Va da sé che, più potenza avrà il processore, maggiore sarà la reattività del telefono specialmente in quei compiti più complessi che richiedono maggiore potenza.

Come si misura la potenza del processore? Bisogna prendere in considerazione le unità di calcolo che si suddividono il carico di lavoro, chiamati core, e la relativa frequenza operativa espressa in GHz. Tra i migliori processori presenti sulla piazza ci sono quelli di Qualcomm (chiamati Snapdragon e integrati sugli smartphone Android di varie marche), Samsung (chiamati Exynos e usati su alcuni dei propri dispositivi), Huawei (HiSilicon Kirin) ed Apple (contraddistinti dalla sigla A seguita da un numero progressivo e usati per i suoi iPhone). Molte marche di telefoni di fattura cinese, invece, usano processori realizzati da MediaTek.

La RAM, invece, è la memoria volatile che ospita in via temporanea i dati provenienti dai processi di sistema e dalle applicazioni in uso. Non scendere mai sotto i 4GB di RAM, così da dormire sonni ragionevolmente tranquilli. Nella scelta, considera che gli iPhone di Apple richiedono meno RAM dei telefoni Android per funzionare bene, per questioni legate all'ottimizzazione del sistema operativo.

Memoria interna

In relazione alla memoria interna, ti consiglio di optare per modelli che abbiano almeno 128 GB di storage. Questo perché le app richiedono sempre più memoria e le foto e i video che è possibile realizzare con gli smartphone hanno un peso sempre maggiore. Se usi servizi di cloud storage, potresti sfruttare questi ultimi nel caso desideri risparmiare sui modelli con una quantità esagerata di memoria interna (alcuni modelli possono arrivare infatti anche a 1 o 2 TB, ma costano tantissimo, come è facilmente intuibile).

Eventualmente potresti anche valutare l'acquisto di un telefono con memoria espandibile (sono in diversi i produttori di telefoni Android che integrano questa possibilità), così da sfruttare microSD per avere più storage. Se decidi di ricorrere a una soluzione di questo tipo, fai attenzione anche alle caratteristiche di quest'ultima, acquistando una microSD con una buona capienza, ma anche una buona velocità di scrittura (se possibile con tecnologia UFS 3.1, che permette di raggiungere fino a 1,2 Gb/s in scrittura).

Sistema di sblocco

La comodità di sbloccare il telefono con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale dovrebbe andare a incidere sulla scelta del dispositivo da acquistare. Il sistema di sblocco è infatti determinante nell'esperienza d'uso di un dispositivo, visto che lo si sblocca decine di volte al giorno.

I fattori da valutare sono il grado di reattività e precisione (che dev'essere elevata) e la posizione del sensore se si opta per lo sblocco con l'impronta digitale (che dev'essere comodo da raggiungere).

A proposito del sensore d'impronte, ormai molti produttori integrano il sensore in questione sotto il vetro. Questo può essere di due tipi: ottico, che sfrutta i pixel per illuminare l'impronta e scansionarla così da metterla a confronto con quella salvata in locale; a ultrasuoni, che sfruttano appunto gli ultrasuoni per ricreare una mappa tridimensionale dell'impronta. Quest'ultima è la tipologia da preferire, visto che è più precisa rispetto ai sensori ottici (oltre che più sicura).

Se il telefono ha come modalità di sblocco anche il riconoscimento tramite scansione del volto, tieni presente che se questa è di tipo 2D, basterebbe una foto per sbloccare il telefono (ed è per questo che non è utilizzabile per pagare, come ti ho già accennato precedentemente) oppure di tipo 3D (disponibile solitamente sugli smartphone di fascia top, in quanto richiede l'uso di appositi sensori per funzionare e che ovviamente risulta molto più precisa e sicura rispetto al riconoscimento facciale in 2D).

Sistema operativo

Il sistema operativo è probabilmente il fattore che potrebbe orientare la tua scelta verso una marca in particolare: Apple. Se il tuo intento è quello di sfruttare iOS, infatti, non puoi fare altro che scegliere iPhone. Se preferisci Android, invece, il ventaglio di brand da cui acquistare un telefono è decisamente più ampio e variegato. In ogni caso, ecco le principali caratteristiche di entrambe le piattaforme, qualora non le conoscessi.

Android — il sistema operativo mobile di Google è perfetto per chi ama personalizzare il proprio dispositivo e installare app dal Web anche app non presenti sugli store ufficiale (cosa che può portare anche all'installazione di software malevolo). Uno dei “nei” più importanti di Android riguarda la sua frammentazione, ovvero la presenza di sue innumerevoli versioni personalizzate dai produttori di smartphone (tranne Google, ovviamente, che sui propri Pixel include una versione “pura” di Android, come ti ho spiegato qui). In molti casi, inoltre, viene aggiunto dal produttore del software inutile a seguito di accordi commerciali con alcune aziende, che appesantiscono il sistema e rendono il dispositivo meno performante. Se decidi di acquistare un dispositivo Android, ti consiglio di verificare la presenza dei servizi di Google (altrimenti dovrai ricorrere a store alternativi al Play Store per installare app, con il rischio di non trovarle sempre, come succede con i device di Huawei commercializzati negli ultimi anni).

— il sistema operativo mobile di Google è perfetto per chi ama personalizzare il proprio dispositivo e installare app dal Web anche app non presenti sugli store ufficiale (cosa che può portare anche all'installazione di software malevolo). Uno dei “nei” più importanti di Android riguarda la sua frammentazione, ovvero la presenza di sue innumerevoli versioni personalizzate dai produttori di smartphone (tranne Google, ovviamente, che sui propri Pixel include una versione “pura” di Android, come ti ho spiegato qui). In molti casi, inoltre, viene aggiunto dal produttore del software inutile a seguito di accordi commerciali con alcune aziende, che appesantiscono il sistema e rendono il dispositivo meno performante. Se decidi di acquistare un dispositivo Android, ti consiglio di verificare la presenza dei servizi di Google (altrimenti dovrai ricorrere a store alternativi al Play Store per installare app, con il rischio di non trovarle sempre, come succede con i device di Huawei commercializzati negli ultimi anni). iOS — è il sistema operativo presente su iPhone ed è sviluppato da Apple. Non offre un grado di personalizzazione elevato, come su Android, anche se a seguito del DMA dell'Unione Europea entrato in vigore a marzo 2024, anche su iPhone è ora possibile installare app fuori dall'App Store ufficiale (la cosa era fattibile anche prima con sistemi esterni come AltStore). Un ottimo punto a favore di iOS riguarda il fatto che Apple ne garantisce gli aggiornamenti per tanti anni e questo è un ottimo plus. Inoltre, iOS consente a iPhone di integrarsi perfettamente anche con iPad e Mac.

Connettività

In relazione alla connettività, visto il periodo storico in cui viviamo, ti suggerisco di fiondarti su un telefono con almeno il supporto alle reti 4G/LTE. Se hai un'offerta 5G e vivi in una zona con un buona copertura, molto meglio orientarti su un dispositivo con supporto 5G.

Tra le due tecnologie, comunque, ti consiglio di optare sempre per uno smartphone con supporto 5G, visto che è lo standard del prossimo futuro, come ti ho spiegato anche in questo approfondimento dedicato.

In base alle tue necessità, verifica anche che il telefono abbia il supporto dual SIM e/o del supporto e-SIM e che soddisfi gli standard di connettività più recenti, come il Wi-Fi 6, che permette una latenza inferiore e un consumo minore della batteria (a patto di avere anche un router Wi-Fi compatibile con questa tecnologia), il Bluetooth 5.0 o superiore e il Bluetooth LE, necessario per avere una buona autonomia quando si collega allo smartphone un altro dispositivo (es. smartwatch, smartband, cuffie Bluetooth, etc.).

A mio avviso, poi, è immancabile anche la presenza dell'NFC, che permette di sfruttare il telefono per i pagamenti contactless ai POS e alle casse automatiche tramite sistemi del calibro di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Impermeabilità e resistenza alla polvere

Se sei sbadato e temi di rovinare il tuo nuovo telefono a causa di acqua e polvere, accertati che abbia la certificazione IP68, attestante il fatto che può resistere alla polvere e all'immersione in acqua a 1.5 metri di profondità per 30 minuti circa.

Porte USB e supporto OTG

Nella scelta del telefono, valuta bene anche le porte di cui hai bisogno. Il formato più diffuso al momento è quello USB-C, usato dalla maggioranza di produttori di telefoni Android e, a partire da iPhone 15, adottato anche da Apple sui suoi smartphone (sui modelli di iPhone precedenti si trova il vecchio connettore proprietario Lightning).

Nel caso tu intenda acquistare un telefono Android, ti consiglio di optare per un modello che garantisca il supporto OTG o USB On-The-Go, così da poter usare il dispositivo in accoppiata con accessori esterni, come hard disk, chiavette, tastiere, etc.

E se proprio vuoi fare le cose in grande, compra un telefono che disponga anche lo standard USB Type-C 3.0 o superiore, utile per trasferire file a velocità elevata e, nel caso di alcuni produttori (come Samsung), utile anche per collegare il telefono a monitor e hub USB per usarli in quelli che somigliano molto a un ambiente desktop (ne è un esempio la modalità DeX di Samsung). Maggiori info qui.

Garanzia

Nell'acquistare un telefono, leggi con molta attenzione tutte le condizioni della garanzia, valutando l'acquisto di eventuali coperture aggiuntive in caso di danni accidentali. Inoltre, se stai acquistando modelli d'importazione cinese o comunque estera, accertati che le condizioni di garanzia rispettino gli standard europei, così da evitare brutte sorprese.

Brand vs no brand

Alcuni telefoni vengono commercializzati in versione brandizzata da parte degli operatori telefonici. Questi modelli solitamente vengono offerti a un prezzo di vendita minore rispetto ai modelli “no brand”, in quanto ospitano contenuti personalizzati che sono alquanto difficili da rimuovere (es. app preinstallate, logo dell'operatore che compare all'accensione, etc.), ma che possono essere usati (ovviamente) anche con SIM di provider concorrenti.

