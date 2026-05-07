Se il tennis è la tua passione, probabilmente non vuoi perderti neanche un match dei tornei più importanti, come il Roland Garros, Wimbledon o gli Australian Open. Oggi, grazie a Internet, puoi seguire le partite comodamente da casa o in mobilità, utilizzando PC, smartphone o Smart TV. Tuttavia, non è sempre immediato capire quali siano i migliori siti per vedere tennis, soprattutto se non hai molta dimestichezza con le piattaforme di streaming.

A differenza di film e serie TV, lo sport in diretta richiede soluzioni specifiche e spesso non è disponibile ovunque con la stessa facilità. Esistono però diversi servizi, sia gratuiti che a pagamento, che permettono di guardare il tennis online in modo semplice e legale. Alcuni offrono l'accesso ai principali tornei internazionali, mentre altri si concentrano su eventi locali o contenuti selezionati. La scelta dipende dalle tue esigenze e dal tipo di competizioni che vuoi seguire.

In questa guida ti mostrerò come orientarti tra le varie piattaforme disponibili, spiegandoti in modo chiaro come funzionano e come accedervi. Troverai soluzioni adatte a ogni esigenza, con indicazioni pratiche per iniziare subito a vedere le partite senza complicazioni. Bastano pochi passaggi per trasformare qualsiasi dispositivo in un vero e proprio schermo dedicato al tennis. Buon divertimento!

Indice

Siti per vedere tennis streaming

Il modo più efficace per seguire i principali match dei tornei internazionali è affidarsi ai siti per vedere tennis in streaming che offrono servizi in abbonamento. Queste piattaforme, infatti, consentono di accedere a un'ampia selezione di partite, spesso in diretta e con una qualità video elevata, permettendoti di non perdere nemmeno un momento delle sfide più importanti.

Nelle prossime righe, quindi, ti mostrerò quali sono le piattaforme più affidabili e come utilizzarle senza difficoltà. Tieni presente però che i contenuti disponibili possono cambiare nel tempo, in base ai diritti di trasmissione. Per questo motivo, è sempre consigliabile verificare le offerte aggiornate prima di sottoscrivere un abbonamento.

DAZN

DAZN è una delle piattaforme di streaming sportivo più diffuse in Italia. Anche se è conosciuta soprattutto per il calcio, il servizio include nel suo catalogo numerosi contenuti dedicati al tennis. In particolare è possibile seguire tornei di grande rilievo come Australian Open e Roland Garros, oltre ad altri eventi internazionali trasmessi durante l'anno.

Per quanto riguarda i costi, uno dei piani più interessanti per chi vuole vedere il tennis è il piano Sports che, al prezzo di 14,99 euro/mese, consente di accedere a diversi eventi sportivi oltre al calcio. Questo abbonamento include discipline come volley, ciclismo, sport invernali e, appunto, il tennis tramite il canale Eurosport. Tra le funzionalità disponibili figurano la visione in streaming in alta qualità, la possibilità di utilizzare fino a due dispositivi sulla stessa rete e l'accesso a contenuti live e on demand.

Per iniziare a utilizzare DAZN, devi collegarti al sito ufficiale del servizio e creare un account inserendo i tuoi dati personali. Successivamente, puoi scegliere il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze e completare la registrazione con un metodo di pagamento valido. Una volta effettuato l'accesso, puoi navigare tra le varie categorie oppure utilizzare la funzione di ricerca per trovare rapidamente i contenuti dedicati al tennis, come i canali Eurosport o i tornei disponibili. Per ulteriori dettagli, puoi consultare le mie guide su come attivare DAZN e come abbonarsi a DAZN, dove troverai tutte le informazioni necessarie per completare la registrazione.

Un altro punto di forza di DAZN è la grande compatibilità con i dispositivi. Il servizio può essere utilizzato su Smart TV, computer (tramite browser), smartphone e tablet, ma anche su dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick e console di gioco. Questo ti permette di guardare le partite ovunque ti trovi, sia a casa che in mobilità. Per approfondimenti, ti rimando alla lettura del mio articolo su come scaricare DAZN.

Infine, DAZN mette a disposizione un'app ufficiale scaricabile facilmente dai principali store digitali, come Google Play Store per Android (anche su store alternativi) e App Store per iPhone e iPad. Dopo aver installato l'app e aver effettuato l'accesso con il tuo account, puoi iniziare subito a vedere i contenuti disponibili.

NOW

NOW è la piattaforma di streaming on demand di Sky che consente di accedere ai contenuti televisivi senza bisogno di parabola o decoder. Ti basta una connessione stabile e un dispositivo compatibile per guardare eventi sportivi in diretta, compreso il tennis. Per gli appassionati di questo sport, NOW rappresenta una delle soluzioni più complete disponibili in Italia.

Per quanto riguarda i contenuti dedicati al tennis, l'accesso avviene tramite il Pass Sport che, al costo di 29,99 euro/mese oppure 19,99 euro/mese (con vincolo di durata di 12 mesi), include la programmazione dei canali Sky Sport. Puoi seguire i principali tornei del circuito: lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Inoltre, uno dei punti di forza di NOW è la presenza di Wimbledon, uno degli Slam più importanti e spesso difficile da trovare su altre piattaforme.

Per accedere a NOW è necessario registrarsi sul sito ufficiale del servizio e creare un account personale. Una volta completata la registrazione, puoi scegliere il Pass Sport e attivarlo con un metodo di pagamento valido. Dopo aver effettuato il login, avrai accesso immediato alla sezione sportiva, dove potrai selezionare le dirette o i contenuti on demand relativi al tennis. Per maggiori dettagli in merito, potresti voler fare riferimento al mio tutorial su come attivare NOW.

Uno dei vantaggi principali di NOW è la grande flessibilità di utilizzo. Puoi infatti utilizzarlo senza problemi su diversi dispositivi, a partire da computer e browser Web, fino a smartphone e tablet. Anche la Smart TV è supportata, ma solo su modelli compatibili delle principali marche come Samsung, LG e Sony oppure tramite dispositivi esterni come Fire TV Stick, Apple TV e Chromecast. Per saperne di più, ti rimando alla mia guida su come installare NOW.

Infine, l'esperienza di visione è resa ancora più comoda dall'app ufficiale, disponibile per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. L'interfaccia è intuitiva e permette di passare rapidamente tra dirette, replay e contenuti sportivi, rendendo la fruizione del tennis semplice anche per chi non ha grande dimestichezza con lo streaming.

Discovery+

Discovery+ è una piattaforma di streaming che, oltre ai contenuti di intrattenimento e alle produzioni originali Discovery, offre anche una sezione dedicata allo sport. All'interno del catalogo è infatti possibile trovare numerosi eventi di tennis, come l'Australian Open. Per questo motivo, rappresenta una soluzione interessante per chi vuole seguire il tennis in streaming a basso costo.

Il piano più utilizzato è Intrattenimento + Sport, disponibile a 7,99 euro al mese. Questo abbonamento consente di accedere ai canali del circuito Discovery, alle produzioni originali e ai contenuti esclusivi Discovery+ Originals (tra film e serie TV), oltre a un'ampia selezione di eventi sportivi, tra i quali rientrano discipline come il ciclismo e il tennis. Oltre alle dirette, sono disponibili anche contenuti on demand, approfondimenti e replay degli incontri più importanti. In questo modo puoi rivedere i match quando vuoi, anche dopo la loro trasmissione.

Per iniziare a utilizzare il servizio è necessario collegarsi al sito ufficiale di Discovery+ e creare un account personale. Dopo la registrazione, basta selezionare il piano Intrattenimento + Sport, completare il pagamento e accedere con le proprie credenziali. Una volta dentro la piattaforma, puoi cercare direttamente la sezione sport oppure i contenuti legati al tennis per avviare la visione. Se necessiti di ulteriori chiarimenti in merito, ti rimando alla lettura della mia guida su come attivare Discovery.

L'interfaccia di Discovery+ è pensata per essere semplice e intuitiva, così da permettere anche agli utenti meno esperti di trovare rapidamente i contenuti desiderati. La piattaforma è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi. È infatti disponibile su Smart TV, TIMVISION, Sky Q, Sky Glass e anche su dispositivi di streaming come Fire TV Stick, Chromecast e Apple TV.

Infine è disponibile sotto forma di app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, che permette di accedere ai contenuti ovunque ti trovi.

Altri siti per vedere tennis streaming

Se le soluzioni viste nei paragrafi precedenti non ti soddisfano oppure vuoi ampliare le possibilità per seguire il tennis online, esistono anche altri siti per vedere tennis streaming interessanti che vale la pena conoscere. Alcuni servizi, infatti, sono più specifici per il tennis, mentre altri fanno parte di abbonamenti più generali che includono anche contenuti sportivi.

Tennis TV – è il servizio ufficiale dell'ATP Tour ed è uno dei punti di riferimento per gli appassionati. Permette di guardare in diretta e on demand tutte le partite dei tornei ATP (250, 500, 1000 e ATP Finals). È disponibile tramite abbonamento con prezzi a partire da 16,99 euro/mese oppure 124,99 euro/anno e offre un catalogo molto completo dedicato esclusivamente al tennis. Tennis TV è disponibile anche sotto forma di app per Android e iOS/iPadOS.

– è il servizio ufficiale dell'ATP Tour ed è uno dei punti di riferimento per gli appassionati. Permette di guardare in diretta e on demand tutte le partite dei tornei ATP (250, 500, 1000 e ATP Finals). È disponibile tramite abbonamento con prezzi a partire da oppure e offre un catalogo molto completo dedicato esclusivamente al tennis. Tennis TV è disponibile anche sotto forma di app per Android e iOS/iPadOS. SuperTenniX – è la piattaforma collegata al canale SuperTennis. Oltre alla diretta TV, consente di accedere a contenuti on demand come highlight, partite registrate, interviste e approfondimenti. Il servizio è gratuito per i tesserati FITP , mentre per gli altri utenti è previsto un abbonamento a pagamento al costo di 1,99 euro/mese . SuperTenniX è disponibile anche come applicazione per Android e iOS/iPadOS.

– è la piattaforma collegata al canale SuperTennis. Oltre alla diretta TV, consente di accedere a contenuti on demand come highlight, partite registrate, interviste e approfondimenti. Il servizio è per i , mentre per gli altri utenti è previsto un abbonamento a pagamento al costo di . SuperTenniX è disponibile anche come applicazione per Android e iOS/iPadOS. Amazon Prime Video – incluso nell'abbonamento Amazon, offre un catalogo molto ampio che spazia da film e serie TV fino ad alcuni eventi sportivi selezionati. In determinati periodi può includere anche contenuti legati al tennis o competizioni speciali, come l'UTR Pro Tennis Tour, visibili senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento Prime già attivo.

Siti per vedere tennis in diretta gratis

Se non vuoi attivare abbonamenti a pagamento, esistono diversi siti per vedere tennis in diretta gratis che ti permettono di seguire match, highlight e contenuti ufficiali in modo semplice e assolutamente legale. Alcune piattaforme sono più orientate alla diretta TV, altre invece offrono approfondimenti e video on demand.

RaiPlay – è il servizio di streaming della TV pubblica italiana che consente di vedere alcuni eventi di tennis trasmessi dalla Rai, come le Nitto ATP Finals o gli Internazionali BNL d'Italia. Offre anche contenuti on demand e canali live, oltre a rubriche e approfondimenti dedicati allo sport. Per approfondimenti, ti consiglio la lettura della mia guida specifica su come vedere RaiPlay.

– è il servizio di streaming della TV pubblica italiana che consente di vedere alcuni eventi di tennis trasmessi dalla Rai, come le Nitto ATP Finals o gli Internazionali BNL d'Italia. Offre anche contenuti on demand e canali live, oltre a rubriche e approfondimenti dedicati allo sport. Per approfondimenti, ti consiglio la lettura della mia guida specifica su come vedere RaiPlay. SuperTennis – è il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Propone un palinsesto interamente dedicato al tennis con dirette, programmi di approfondimento, interviste e rubriche. Lo streaming è accessibile gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. A tal proposito, ti potrebbe interessare il mio tutorial su come vedere SuperTennis.

– è il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Propone un palinsesto interamente dedicato al tennis con dirette, programmi di approfondimento, interviste e rubriche. Lo streaming è accessibile gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. A tal proposito, ti potrebbe interessare il mio tutorial su come vedere SuperTennis. YouTube – è una delle risorse più utilizzate per seguire il tennis gratuitamente. Molti tornei ufficiali e federazioni pubblicano highlight, interviste e contenuti esclusivi. Tra i canali più importanti ci sono quelli di Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, US Open e dell'International Tennis Federation, che offrono aggiornamenti costanti e video ufficiali nonché alcuni incontri in diretta streaming gratis.

Infine, se sei un super fan di Jannik Sinner e non vuoi perderti nemmeno un suo match, ti consiglio di dare un'occhiata alla guida dedicata su come vedere Sinner, dove trovi tutte le soluzioni aggiornate per seguire le sue partite in diretta. All'interno dell'articolo sono presenti indicazioni pratiche su piattaforme, canali e servizi disponibili, così da non perdere nemmeno uno scambio dei suoi incontri più importanti.

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