Sei un appassionato di sport? Cerchi una soluzione comoda, semplice ed economica che ti consenta di guardare le partite della tua squadra del cuore ovunque tu sia? Allora devi assolutamente provare DAZN!

Qualora non ne avessi mai sentito parlare DAZN (pronuncia DA-ZONE) è un servizio di streaming che permette di accedere a una vasta gamma di eventi sportivi sia in modalità live che on-demand in qualità SD e HD. Offre la visione del campionato di calcio di Serie A, con tre match per turno in esclusiva per tre stagioni e gli highlights di tutti gli altri match; l’intero campionato di Serie B; alcuni dei principali campionati e manifestazioni internazionali di calcio, come LaLiga, la Ligue 1 e la Copa Libertadores, e gli eventi di altre discipline sportive, come il rugby, la boxe, il rally, il baseball e l’hockey su ghiaccio.

Il servizio è accessibile da Smart TV, ma anche da computer, smartphone, tablet, console per videogiochi e tanti altri dispositivi, come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick e, cosa altrettanto importante, non presenta vincoli contrattuali: si può provare gratis per 30 giorni e poi decidere se proseguire l’abbonamento a pagamento. Il prezzo è di 9,99 euro/mese, ma ci sono degli sconti per i clienti Sky e Premium. La tariffa unica permette di accedere a tutti i contenuti della piattaforma DAZN. Inoltre c’è la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza spendere un centesimo. Come dici? Ti sembra troppo bello per essere vero? Invece ti assicuro che è proprio così: dedicami qualche minuto del tuo tempo e lascia che ti spieghi come funziona DAZN più in dettaglio, così te ne renderai conto da solo.

Indice

Dispositivi compatibili e requisiti

Prima di entrare nel vivo di questo tutorial e scoprire come funziona DAZN, mi sembra doveroso illustrarti i dispositivi compatibili con il servizio e i requisiti necessari alla sua fruizione.

Qui sotto trovi la lista completa dei dispositivi e dei sistemi supportati da DAZN. Ti segnalo che per ogni account è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

PC Windows e Mac – tramite uno dei browser Web supportati, vale a dire Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

– tramite uno dei browser Web supportati, vale a dire Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari. Smartphone e tablet Android – tutti quelli equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

– tutti quelli equipaggiati con Android 4.4 o successivi. iPhone e iPad – iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

– iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9. Tablet Kindle Fire – Fire 7” (2015 e 2017), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”.

– Fire 7” (2015 e 2017), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”. Amazon Fire TV Stick – per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata.

– per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata. Google Chromecast – tramite app per smartphone, tablet o browser per computer. Per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata.

– tramite app per smartphone, tablet o browser per computer. Per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata. Apple TV – Apple TV di 4ª generazione (2015, o successivo). Per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata.

– Apple TV di 4ª generazione (2015, o successivo). Per saperne di più su questo dispositivo, leggi la mia guida dedicata. Smart TV – TV Samsung Tizen (2017 e 2018), TV LG WebOS, Android TV. Entro l’inizio del campionato di Serie A, DAZN sarà disponibile anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV e sarà aggiunta a breve anche sulle Smart TV Panasonic.

– TV Samsung Tizen (2017 e 2018), TV LG WebOS, Android TV. Entro l’inizio del campionato di Serie A, DAZN sarà disponibile anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV e sarà aggiunta a breve anche sulle Smart TV Panasonic. Console per videogiochi – PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S ed Xbox One X.

– PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S ed Xbox One X. Decoder Sky Q – a breve disponibile per gli abbonati Sky con decoder Sky Q Platinum o Sky Q Black. Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili nel mio tutorial su come funziona Sky Q.

In futuro potrebbe essere aggiunto il supporto ad altri dispositivi e/o sistemi. Per restare sempre aggiornato sull’argomento, collegati a questa pagina di DAZN, dove puoi trovare la lista ufficiale dei dispositivi e dei sistemi supportati dal servizio.

DAZN seleziona automaticamente la migliore qualità video per il tuo dispositivo attraverso la tua velocità di connessione a Internet. Queste sono le velocità di download Internet consigliate per la visione di eventi sportivi su DAZN.

2 Mbps: velocità di download Internet consigliata per la risoluzione SD (definizione standard). Questa velocità è sufficiente per guardare eventi sportivi sul tuo cellulare quando sei fuori casa.

velocità di download Internet consigliata per la risoluzione SD (definizione standard). Questa velocità è sufficiente per guardare eventi sportivi sul tuo cellulare quando sei fuori casa. 3,5 Mbps: velocità di download Internet consigliata per la risoluzione HD (alta definizione). Questa velocità è ottima per guardare eventi sportivi sul tuo cellulare.

velocità di download Internet consigliata per la risoluzione HD (alta definizione). Questa velocità è ottima per guardare eventi sportivi sul tuo cellulare. 6,5 Mbps: velocità di download Internet consigliata per la risoluzione HD e le immagini ad alta frequenza. Se guardi lo sport in TV, questa è la velocità di download Internet minima consigliata.

velocità di download Internet consigliata per la risoluzione HD e le immagini ad alta frequenza. Se guardi lo sport in TV, questa è la velocità di download Internet minima consigliata. 8 Mbps: velocità di download Internet consigliata per la risoluzione HD, la qualità video più elevata e le immagini ad alta frequenza.

Per verificare l’effettiva velocità della tua connessione Internet, utilizza uno dei servizi che ho consigliato nella mia guida sui migliori speed test.

L’offerta di DAZN

L’offerta di DAZN è estremamente ricca e variegata. Il suo "pezzo forte” sono le tre partite di Serie A per turno (con gli highlights delle altre 7 gare) e tutta la Serie B, ma ci sono anche i match di campionati esteri come LaLiga, la Ligue 1 e manifestazioni internazionali come la Copa Libertadores, la FA Cup, la EFL Cup (la Coppa di Lega inglese) e la Coppa d’Africa. Per maggiori dettagli, di seguito puoi trovare la lista di tutti gli eventi calcistici offerti dalla piattaforma.

Serie A: 114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni.

114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni. Serie B: tutti i match per tre stagioni.

tutti i match per tre stagioni. LaLiga: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni.

tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni. Ligue 1: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni.

tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni. Coupe de Ligue: per tre stagioni.

per tre stagioni. Trophée des Champions: per tre stagioni.

per tre stagioni. Copa Libertadores .

. Copa Sudamericana .

. Recopa Sudamericana .

. Coppa d’Africa .

. FA Cup .

. EFL Cup (Coppa di Lega inglese).

Entrando più nel dettaglio, nei primi tre turni di Serie A, DAZN trasmetterà i seguenti match.

1ª Giornata

Lazio – Napoli, sabato 18 agosto ore 20.30;

sabato 18 agosto ore 20.30; Sassuolo – Inter , domenica 19 agosto ore 20.30;

, domenica 19 agosto ore 20.30; Parma – Udinese, domenica 19 agosto ore 20.30.

2ª Giornata

Napoli – Milan , sabato 25 agosto alle ore 20.30;

, sabato 25 agosto alle ore 20.30; SPAL – Parma , domenica 26 agosto ore 18.00 (TBC);

, domenica 26 agosto ore 18.00 (TBC); Frosinone – Bologna, domenica 26 agosto ore 20.30.

3ª Giornata

Parma – Juventus , sabato 1 settembre ore 20.30;

, sabato 1 settembre ore 20.30; Fiorentina – Udinese , domenica 2 settembre ore 18.00;

, domenica 2 settembre ore 18.00; Chievo Verona – Empoli, domenica 2 settembre ore 20.30.

È bene sottolineare che, tra le partite di Serie A fruibili tramite DAZN, ci sono anche tanti big match, ad esempio quelli che trovi elencati di seguito.

Torino-Juventus , 16° giornata, sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30.

, 16° giornata, sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30. Juventus-Roma , 17° giornata, sabato 22 dicembre 2018, ore 20.30.

, 17° giornata, sabato 22 dicembre 2018, ore 20.30. Milan-Napoli , 21° giornata, orario da definire.

, 21° giornata, orario da definire. Inter-Juventus, 34° giornata, orario da definire.

A commentare le partite, poi, ci sono tanti nomi noti del giornalismo sportivo: Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni e Riccardo Mancini. Nelle trasmissioni in studio, invece, è possibile trovare opinionisti "fuoriclasse” del calibro di Andriy Shevchenko, Luis Figo, Francesco Guidolin e Roberto Cravero. Il tutto presentato brillantemente da Diletta Leotta e Giulia Mizzoni. Da menzionare, infine, Paolo Maldini, brand ambassador di DAZN per l’Italia.

DAZN, però, non è solo calcio: nel suo palinsesto sono presenti anche tanti altri sport, come ad esempio il rugby, la boxe, il rally e l’hockey. Ecco la lista completa degli eventi visibili attraverso il servizio.

MLB (Major League Baseball) , inclusa la World Series.

, inclusa la World Series. NHL (National Hockey League) , inclusa la Stanley Cup 2019.

, inclusa la Stanley Cup 2019. Heineken Champions Cup (rugby) .

. Guinness Pro14 (rugby) .

. Scotland Rugby Internationals .

. Ireland Rugby Internationals .

. Wales Autumn Internationals .

. Matchroom Boxing: 40 eventi all’anno.

40 eventi all’anno. UFC (Ultimate Fighting Championship) .

. Showtime Boxing: 10 eventi all’anno.

10 eventi all’anno. Bellator MMA: 22 eventi.

22 eventi. WRC (World Rally Championship) .

. PDC Darts.

Una volta effettuato l’accesso a DAZN, è possibile avere una panoramica completa sugli eventi in programma consultando il calendario, accessibile cliccando sulla voce Calendario posta in alto a sinistra nella pagina principale di DAZN o nel menu ☰, se si utilizza l’app di DAZN per smartphone e tablet.

I prezzi di DAZN

È possibile accedere a tutti i contenuti di DAZN pagando 9,99 euro/mese, con il primo mese di prova gratuito. La sottoscrizione non prevede alcun vincolo e si può disattivare in qualsiasi momento a costo zero. Sono inoltre previsti degli sconti per i clienti di Sky e Mediaset Premium.

I clienti Sky possono acquistare dei ticket per accedere ai contenuti di DAZN a prezzo scontato: 1 mese di visione a 7,99 euro (anziché 9,99 euro); 3 mesi di visione a 21,99 euro (anziché 29,97 euro) o 9 mesi di visione a 59,99 euro (anziché 89,91 euro, offerta valida fino al 3 settembre 2018). Puoi trovare maggiori informazioni su questa procedura sul sito ufficiale di Sky e nel capitolo di questo tutorial dedicato alla registrazione a DAZN.

possono acquistare dei ticket per accedere ai contenuti di DAZN a prezzo scontato: 1 mese di visione a 7,99 euro (anziché 9,99 euro); 3 mesi di visione a 21,99 euro (anziché 29,97 euro) o 9 mesi di visione a 59,99 euro (anziché 89,91 euro, offerta valida fino al 3 settembre 2018). Puoi trovare maggiori informazioni su questa procedura sul sito ufficiale di Sky e nel capitolo di questo tutorial dedicato alla registrazione a DAZN. I clienti Mediaset Premium abbonati al pacchetto Calcio possono accedere gratuitamente a tutti i contenuti di DAZN (finché il loro abbonamento resta attivo) riscattando un codice promozionale disponibile nell’area clienti di Premium. Puoi trovare maggiori informazioni su questa procedura sul sito ufficiale di Premium e nel capitolo di questo tutorial dedicato alla registrazione a DAZN.

I metodi di pagamento accettati sono i seguenti: carta di credito; carta di debito; carta prepagata (inclusa PostePay); conto PayPal; conto iTunes (sui dispositivi Apple); conto Google Play (sui dispositivi Android) e pagamento in-app di Amazon (sui dispositivi FireOS).

Come vedere DAZN in Italia

Adesso dovresti avere ben chiaro cos’è DAZN, quanto costa e quali sono i dispositivi compatibili con quest’ultimo. Direi, dunque, di entrare nel vivo della questione e di scoprire, insieme, come accedere a tutti i contenuti del servizio: ti assicuro che si tratta davvero di un gioco da ragazzi!

Registrarsi a DAZN

Il primo passo che devi compiere è creare un account su DAZN usando il tuo computer, il tuo smartphone, il tuo tablet, il tuo televisore (se si tratta di uno degli Smart TV supportati da DAZN), oppure un altro dei device che consentono di accedere a DAZN dal televisore, come ad esempio le console per i videogiochi.

Per registrarti a DAZN da PC, collegati alla pagina principale di DAZN usando uno dei browser supportati dal servizio (Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari), clicca sul pulsante COMINCIA IL TUO MESE DI PROVA GRATIS e compila il modulo che ti viene proposto come segue: nei campi nome e cognome devi inserire il tuo nome, in quello Inserisci il tuo indirizzo email devi immettere il tuo indirizzo di posta elettronica, mentre nei campi Crea una password e Reinserisci la password devi digitare la password che vuoi usare per accedere a DAZN. Fatto ciò, scegli se consentire o meno il trattamento dei tuoi dati per fini promozionali, mettendo o rimuovendo la spunta dalla casella collocata in basso, e clicca sul pulsante Continua per andare avanti.

Adesso devi scegliere un metodo di pagamento tra carta di credito/debito, PayPal e codice regalo. Se scegli la carta, digitane i dati nel modulo che ti viene proposto e clicca sul pulsante Attiva abbonamento con pagamento dopo il periodo di prova per proseguire; se scegli di pagare con PayPal, clicca sul pulsante Continua con PayPal ed effettua l’accesso al tuo conto. Se, invece, hai un codice regalo da riscattare, digitalo nell’apposito campo di testo e pigia sul bottone Applica per completare l’operazione.

Entro qualche secondo, un messaggio di conferma ti informerà del fatto che "Sei pronto per esplorare DAZN e guardare il meglio dello sport da tutto il mondo”. Clicca, quindi, sul pulsante Inizia a guardare e goditi lo spettacolo dei tuoi sport preferiti (come ti spiegherò tra un po’ nell’apposito capitolo di questo tutorial)!

Sei un cliente di Sky o Mediaset Premium e desideri usufruire degli sconti a te riservati per la visione di DAZN? Nessun problema, adesso ti spiego come fare.

Se sei un cliente Sky, collegati a questa pagina Web, pigia sul pulsante Acquista ticket, accedi alla tua area personale e seleziona un ticket tra quelli disponibili: 1 settimana, 3 mesi o 9 mesi. Fatto ciò, collegati a questa pagina di DAZN per riscattare il tuo codice, registrati normalmente al servizio e la procedura sarà completa entro pochi secondi.

Se, invece, sei un cliente di Mediaset Premium, collegati a questa pagina Web, pigia sul pulsante Clicca qui ed effettua l’accesso alla tua area personale sul sito di Premium. A questo punto, copia il codice che ti viene fornito, collegati al link che trovi sotto quest’ultimo, incolla il codice di accesso che hai appena ottenuto nell’apposito campo di testo e fai clic prima sul pulsante Applica e poi su quello Continua che compare in alto. Registrati quindi a DAZN fornendo i tuoi dati personali ed, entro pochi secondi, il gioco sarà fatto.

Se preferisci iscriverti a DAZN da smartphone o tablet, scarica l’app ufficiale del servizio (che è disponibile per Android, iOS e FireOS), avviala e pigia sul pulsante Crea un account. Nella schermata che si apre, compila il modulo che ti viene proposto con nome, cognome, indirizzo email e password (da ripetere nel campo successivo), scegli se consentire o meno l’utilizzo dei dati per finalità di marketing spuntando l’apposita casella e pigia sul pulsante Continua per scegliere un metodo di pagamento (su iOS è possibile pagare direttamente tramite conto iTunes, mentre su Android è possibile pagare tramite Google Play) e completare la registrazione. Per maggiori dettagli circa il funzionamento di DAZN su smartphone e tablet, ti invito a leggere l’apposito capitolo di questo tutorial.

Desideri iscriverti a DAZN direttamente dalla TV? Nessun problema: scarica l’app ufficiale del servizio sul tuo Smart TV, sulla tua console di gioco (es. PS4 o Xbox One) oppure sul tuo Amazon Fire TV Stick e avviala. Dopodiché premi sul pulsante Comincia il tuo mese gratis e compila il modulo che si apre con tutti i dati richiesti.

La procedura da seguire è praticamente identica a quella che ti ho illustrato in precedenza per il computer. Se, invece, vuoi informazioni più dettagliate sul funzionamento di DAZN su TV, leggi il capitolo apposito di questo tutorial.

Vedere DAZN sul computer

Una volta completata la registrazione, sei pronto a goderti lo spettacolo di DAZN! Per procedere dal computer, apri il tuo browser preferito (es. Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari), collegati alla pagina principale di DAZN e, se necessario, effettua l’accesso al tuo account.

Ti ritroverai al cospetto della pagina principale del servizio, con la lista di tutti gli eventi in programma e alcuni contenuti on-demand da guardare come e quando vuoi. Gli eventi sono suddivisi in base categorie: Ora su DAZN con i match in diretta; Da non perdere con gli eventi più importanti dei prossimi giorni; Serie A e Serie B con le principali partite di Serie A e Serie B trasmesse su DAZN e i contenuti correlati a queste ultime (es. interviste a calciatori e highlights); DAZN consiglia con alcuni contenuti consigliati dallo staff del sito e Prossimamente con una lista di eventi in programma nei giorni successivi.

Inoltre, in fondo alla pagina, puoi sfogliare gli eventi live e i contenuti on-demand in base alle discipline sportive di appartenenza: calcio, baseball, MMA, darts, boxing e sport motoristici. Il medesimo menu, con la lista degli sport visibili su DAZN, è disponibile anche cliccando sulla voce SPORT che si trova in alto a sinistra.

Sempre in alto a sinistra c’è anche la voce Calendario che, se selezionata, ti permette di accedere al calendario di DAZN e scoprire tutti gli eventi in programma sulla piattaforma. Cliccando sul menu Filtra per sport (in alto a destra), invece, puoi filtrare gli eventi in base alla disciplina sportiva d’appartenenza. La lente d’ingrandimento collocata in alto a destra, come facilmente intuibile, permette di cercare un evento in base ai nomi delle squadre coinvolte (es. Juventus o Napoli), alla competizione (es. Serie A) o al tipo di sport (es. calcio).

Una volta individuato il contenuto di tuo interesse, clicca sulla sua immagine di anteprima e, in base alla velocità della tua connessione Internet, questo verrà riprodotto automaticamente in qualità SD o HD.

I comandi del player sono estremamente intuitivi: in alto a sinistra c’è il pulsante <i> che permette di avere informazioni dettagliate circa l’evento in riproduzione; al centro ci sono i pulsanti play/pausa e 30)/(30 che permettono di andare avanti o indietro di 30 secondi nella riproduzione, mentre in basso ci sono la barra di regolazione del volume, la barra di scorrimento temporale e il pulsante per attivare o disattivare la visione a schermo intero.

Da sottolineare il fatto che è possibile usare la barra di regolazione temporale e il pulsante 30) anche per i contenuti live, in modo da mandare indietro la riproduzione e rivedere i momenti salienti di un evento (es. un’azione da gol). Inoltre, è possibile cliccare sul video per mettere in pausa un evento live e poi su ▶︎ per riprendere la visione da dove la si era interrotta.

Per le partite di calcio e gli altri eventi che prevedono degli highlights, è possibile passare dalla visione dell’evento intero a quella dei soli highlights cliccando sul pulsante Highlights / Evento intero che si trova in basso.

Ti segnalo, infine, che cliccando sulla voce MENU collocata in alto a destra puoi tornare alla HOME di DAZN (operazione che puoi compiere anche cliccando sulla voce HOME collocata in alto a sinistra), gestire il tuo account (quindi modificare le impostazioni personali, disattivare l’abbonamento ed altro), accedere alla guida di DAZN e uscire dal tuo account.

Vedere DAZN su smartphone e tablet

DAZN è disponibile anche sotto forma di applicazione per Android, iOS e FireOS: questo significa che puoi goderti i match della tua squadra del cuore e tutti gli altri eventi sportivi ospitati dalla piattaforma anche mentre sei fuori casa, o quando il televisore di casa è occupato da altre persone. Inoltre, grazie all’app di DAZN, puoi impostare dei promemoria e ricevere degli avvisi quando stanno per cominciare i tuoi eventi sportivi preferiti.

Per usufruire dell’app di DAZN, devi innanzitutto installarla sul tuo smartphone o sul tuo tablet. Se non hai già provveduto a farlo, apri lo store del tuo dispositivo e procedi come da prassi: se hai un terminale Android, avvia il Play Store (il simbolo ▶︎ colorato che si trova in home screen o nella schermata con la lista di tutte le app installate sul device), pigia sul campo di ricerca che si trova in alto e cerca DAZN. Una volta trovata l’app, fai tap sulla sua icona, pigia sul pulsante Installa e il gioco è fatto.

Se utilizzi un iPhone o un iPad, invece, apri l’App Store (l’icona della "A” su fondo azzurro che si trova in home screen), seleziona la scheda Cerca che si trova in basso a destra, cerca DAZN nell’apposito campo di ricerca e procedi all’installazione dell’app pigiando sul pulsante Ottieni collocato accanto alla sua icona. Potresti dover verificare la tua identità tramite Face ID, Touch ID o immissione della password dell’ID Apple.

Ad installazione completata, avvia l’app di DAZN, fai tap sulla voce Accedi ed effettua il login usando i dati del tuo account. Se non hai ancora un account su DAZN, creane uno pigiando sul pulsante Crea un account e seguendo le indicazioni contenute nel capitolo di questo tutorial dedicato a come registrarsi a DAZN. Ad accesso effettuato, accetta di ricevere le notifiche da DAZN (in questo modo, potrai essere avvisato quando verrà trasmesso un evento di tuo interesse) e goditi i tuoi contenuti preferiti selezionandoli dalla schermata iniziale dell’applicazione.

Per impostare la ricezione delle notifiche, apri il calendario di DAZN (facendo tap sull’apposita scheda presente in basso), individua un evento di tuo interesse, ad esempio la partita della tua squadra del cuore, e pigia sull’icona della sveglia collocata accanto a quest’ultima: così facendo, riceverai un avviso circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Altra caratteristica dell’app di DAZN che ti consiglio di approfondire è quella relativa al risparmio dei dati: facendo tap sul pulsante ☰ (che su Android si trova in alto a sinistra e su iOS in basso a destra) e selezionando la voce Risparmio dati dal menu che si apre, puoi attivare le funzioni Risparmia dati con 3G/4G/LTE e Risparmia dati col Wi-Fi che permettono, rispettivamente, di ridurre il consumo di dati di DAZN (e quindi rinunciare a un po’ di qualità video) quando si è connessi alla rete dati dei cellulari e/o a una rete Wi-Fi.

Per il resto, non c’è da molto da dire in quanto l’interfaccia dell’applicazione è molto simile a quella della versione desktop di DAZN: pigiando sulla lente d’ingrandimento puoi trovare i tuoi contenuti preferiti, facendo tap sulla scheda Sport puoi sfogliare i contenuti disponibili in base alle varie discipline sportive d’appartenenza e così via.

Vedere DAZN su TV

Guardare la partita sul televisore di casa, magari insieme a parenti e amici, è un must per ogni tifoso, e DAZN permette di farlo in tantissimi modi diversi.

App per Smart TV

Se possiedi uno Smart TV tra quelli che supportano DAZN (TV Samsung Tizen, TV LG WebOS e Android TV), puoi scaricare l’app ufficiale del servizio dallo store integrato nel dispositivo e goderti tutti i contenuti direttamente da quest’ultimo. Se hai bisogno di una mano per scaricare le app su Smart TV Samsung o Smart TV LG, consulta le mie guide dedicate a tali procedure.

Chromecast

Se il tuo televisore non è Smart o non rientra tra gli Smart TV supportati da DAZN, puoi ricorrere all’utilizzo di Chromecast, una "chiavetta” prodotta da Google che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di inviare vari flussi audio e video a quest’ultimo partendo da smartphone, tablet o computer.

Per vedere DAZN sul televisore tramite Chromecast, devi installare l’app ufficiale di DAZN su un dispositivo Android o iOS, avviarla, pigiare sull’icona della trasmissione (lo schermo con le onde del Wi-Fi) collocata in alto a destra, selezionare il nome del tuo Chromecast dal menu che si apre e poi pigiare sul contenuto da riprodurre sul TV (sia esso un evento live o un contenuto on-demand).

Affinché tutto funzioni, Chromecast e smartphone/tablet devono essere connessi alla medesima rete Wi-Fi. Per saperne di più, ti invito a leggere la mia guida dedicata a Chromecast.

Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick è un’altra chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore ma, a differenza di Chromecast, ha un suo telecomando e un sistema operativo, FireOS, basato su Android, che permette di installare delle vere e proprie app al suo interno.

Tra le app disponibili c’è anche DAZN, quindi basta rivolgersi a quest’ultima per godersi i propri contenuti preferiti sul televisore. Se vuoi saperne di più su Amazon Fire TV Stick e sul suo funzionamento, leggi la mia guida dedicata al dispositivo.

Console per videogiochi

Se hai una console di ultima generazione, come PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S o Xbox One X, puoi installare l’app di DAZN anche su quest’ultima e goderti le partite di calcio (così come tutti gli altri contenuti offerti dalla piattaforma) sul televisore di casa.

Per installare l’app, non devi far altro che connettere la tua console a Internet (se non sai come fare, ti invito a leggere i miei tutorial su PlayStation 4 ed Xbox), aprire lo store delle applicazioni e cercare DAZN al suo interno. Per fare un esempio pratico, su PS4 bisogna aprire il PlayStation Store, selezionare la funzione di ricerca (in alto) e cercare DAZN. Una volta trovata l’app, bisogna selezionarla, pigiare sul pulsante Scarica e attendere che il suo download venga portato a termine.

A scaricamento completato, l’app diventa disponibile nella sezione TV e Video di PS4. Per accedere ai suoi contenuti, basta avviarla ed effettuare l’accesso al proprio account (oppure creare un nuovo account, pigiando sull’apposito pulsante presente sullo schermo).

Apple TV

Come accennato nelle fasi iniziali di questo tutorial, le Apple TV di 4ª generazione (quelle dotate di App Store integrato) permettono di scaricare e installare l’app ufficiale di DAZN e di accedere a tutti i contenuti del servizio.

Vi è inoltre la possibilità, per i possessori di iPhone e iPad, di sfruttare l’app di DAZN per iOS per inviare i contenuti al televisore tramite il sistema AirPlay. Per sfruttare il sistema AirPlay, iPhone/iPad e Apple TV devono essere connessi alla medesima rete Wi-Fi, dopodiché bisogna avviare il contenuto da trasmettere al televisore nell’app di DAZN per iOS, pigiare sull’icona della trasmissione (lo schermo con il triangolo in basso) e selezionare il nome della propria Apple TV dal menu che compare.

Se ti servono maggiori dettagli su come funzionano Apple TV e/o AirPlay, leggi il mio tutorial su come funziona Apple TV.

Collegamento tramite HDMI

Se ai sistemi wireless preferisci il classico collegamento con cavo, puoi guardare DAZN sul televisore di casa sfruttando un comunissimo cavo HDMI. Tutto quello che devi fare è collegare il tuo computer al televisore tramite cavo HDMI, abilitare la duplicazione o l’estensione dello schermo e accedere a DAZN da browser. Trovi maggiori informazioni al riguardo nel mio tutorial su come collegare il PC alla TV.

La stessa operazione si può compiere anche da smartphone e tablet, dove però sono richiesti anche degli adattatori, oltre al cavo HDMI, per il collegamento al televisore: nel mio tutorial su come collegare smartphone a TV trovi spiegato tutto.

Sky Q

I clienti Sky che hanno un decoder Sky Q Platinum o Sky Q Black e hanno deciso di usufruire dell’offerta Sky e DAZN, potranno presto accedere ai contenuti di DAZN direttamente da tali dispositivi. Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale di Sky e nel mio tutorial su come funziona Sky Q.

Come gestire i dispositivi associati a DAZN

Come già detto in precedenza, DAZN permette di associare fino a 6 dispositivi per account e di accedere ai propri contenuti da un numero massimo di 2 dispositivi in contemporanea. Per gestire i device già associati al tuo account ed eventualmente rimuovere quelli superflui (in modo da fare spazio ad altri che intendi utilizzare al loro posto), devi accedere alla pagina di gestione del tuo profilo.

Se utilizzi DAZN dal computer, collegati dunque alla pagina iniziale del servizio, effettua l’accesso al tuo account (se necessario), clicca sulla voce MENU situata in alto a destra e seleziona la voce Il mio account dal menu che ti viene proposto. Nella pagina che si apre, effettua nuovamente l’accesso al tuo account (se richiesto), scorri la schermata verso il basso, fino a raggiungere la sezione Dispositivi in sessione, clicca sull’icona del cestino collocata accanto al nome del dispositivo che desideri rimuovere da DAZN e dai conferma. Più semplice di così?!

Se preferisci agire da smartphone o tablet, avvia l’app di DAZN, fai tap sul pulsante ☰ (che su Android si trova in alto a sinistra e su iOS in basso a destra), seleziona la voce Il mio account dal menu che si apre e procedi alla rimozione dei dispositivi superflui come illustrato poc’anzi nella procedura relativa al PC (tramite browser).

Come disdire DAZN

Una delle principali differenze tra DAZN e i servizi di pay TV tradizionali è che quest’ultimo non presenta vincoli o obblighi contrattuali: è possibile annullare la propria sottoscrizione in qualsiasi momento senza spendere neanche un centesimo.

Se tu vuoi annullare la tua sottoscrizione a DAZN, collegati dunque alla pagina principale del servizio, effettua l’accesso al tuo account (se necessario), clicca sulla voce MENU che si trova in alto a destra e seleziona l’opzione Il mio account dal menu che compare.

Nella pagina successiva, effettua nuovamente l’accesso al tuo account (se richiesto), raggiungi la sezione Abbonamento e fai clic sul pulsante Disdici abbonamento. Fatto ciò, indica il motivo per il quale intendi annullare la tua sottoscrizione a DAZN (es. Non ho tempo per guardare/Internet troppo lento, Sport/Evento non disponibile o stagione terminata, Non mi piace l'interfaccia o Non mi piace la telecronaca, Troppo costoso) tramite l’apposito menu a tendina, descrivi il problema per il quale stai effettuando la disdetta nell’apposito box (se vuoi) e pigia sul pulsante Conferma disdetta.

Il gioco è fatto! Dopo aver effettuato la disdetta, il tuo abbonamento a DAZN non si rinnoverà automaticamente il mese successivo. Nel frattempo, potrai continuare ad accedere ai contenuti del servizio fino alla fine del periodo di sottoscrizione attuale. Se invii la richiesta di disdetta prima della fine del mese di prova gratuito, il tuo abbonamento verrà annullato senza alcun addebito (in quanto non verrà effettuato il rinnovo automatico per il secondo mese di sottoscrizione, a pagamento).

Da smartphone e tablet, puoi annullare il tuo abbonamento a DAZN avviando l’app ufficiale del servizio, pigiando sul pulsante ☰ e selezionando la voce Il mio account dal menu che si apre. Si aprirà il browser del tuo device (es. Chrome se utilizzi un terminale Android oppure Safari se utilizzi un iPhone o un iPad): effettua, quindi, l’accesso al tuo account DAZN, scorri la pagina che si apre e pigia sul pulsante Disdici abbonamento. A questo punto, indica il motivo per il quale vuoi annullare la tua sottoscrizione tramite l’apposito menu a tendina, descrivi il problema per il quale stai effettuando la disdetta (se vuoi) e premi sul pulsante Conferma disdetta per completare la procedura.

Se hai impostato la fatturazione tramite iTunes (su un dispositivo iOS) o quella su Google Play (su un dispositivo Android), devi agire in maniera diversa: su iOS, devi accedere al menu Impostazioni (l’icona dell’ingranaggio che si trova in home screen), selezionare la voce iTunes Store e App Store dal menu che si apre e pigiare sul tuo ID Apple.

Scegli, quindi, di visualizzare il tuo ID Apple, autenticati tramite Touch ID, Face ID o password e scegli la voce Abbonamenti dal menu che ti viene proposto. Arrivato a questo punto, seleziona la voce relativa all’abbonamento a DAZN, seleziona l’opzione Annulla abbonamento dalla schermata che si apre e dai conferma per disattivare la tua sottoscrizione.

Se, invece, hai un dispositivo Android e hai impostato la fatturazione tramite Google Play Store, per annullare il tuo abbonamento a DAZN, devi aprire il Play Store (il simbolo ▶︎ colorato che si trova in home screen o nella schermata con la lista di tutte le app installate sul device), pigiare sul pulsante ☰ e selezionare la voce Abbonamenti dal menu che si apre.

Scegli, dunque, la voce relativa a DAZN, fai tap sulla voce Disdici abbonamento e dai conferma per annullare la sottoscrizione al servizio. Non è stato difficile, vero?

In caso di dubbi o problemi

Se prima di iscriverti a DAZN vuoi risolvere alcuni dubbi che hai circa il funzionamento del servizio e/o hai bisogno di una mano nell’utilizzo di quest’ultimo, puoi consultare la guida ufficiale di DAZN, all’interno della quale ci sono le risposte alle domande più comuni degli utenti. Per individuare l’argomento di tuo interesse, sfrutta l’indice che trovi in basso (es. Come iniziare, Problemi tecnici, Contenuti, app e funzionalità o Account e pagamenti) oppure effettua una ricerca usando l’apposita barra collocata in alto.

Per metterti direttamente in contatto con il supporto di DAZN, invece, scorri la pagina fino e in fondo e clicca sul pulsante Contattaci, per inviare un messaggio agli addetti all’assistenza del servizio. In alternativa, se desideri chattare con un operatore, clicca sul pulsante Live chat, utilizza i menu a tendina che ti vengono proposti per indicare se sei un cliente DAZN e l’argomento per il quale cerchi assistenza, clicca sul pulsante Inizia la live chat e attendi la risposta del supporto di DAZN, che dovrebbe avvenire entro pochi secondi.

Articolo realizzato in collaborazione con DAZN.