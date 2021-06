Trovi molto comodo fare compere online: puoi risparmiare tempo e ricevere tutto comodamente a casa tua, quindi sei curioso di sapere quali sono i siti più noti per lo shopping in Rete. Allora questa guida è proprio quello che stai cercando!

Nelle prossime righe, trovi infatti indicato quali sono i migliori ecommerce Italia e come funzionano. Ti parlerò di marketplace conosciuti a livello globale, a cui i consumatori si affidano con fiducia perché possono scegliere tra migliaia di prodotti, acquistando in modo semplice e sicuro, beneficiando di una spedizione mediamente veloce, con tutte le garanzie del caso, oltre che di una buona assistenza clienti.

Come dici? Sei impaziente di conoscere questi e-commerce perché non vedi l’ora di fare acquisti su questi ultimi? Allora ritagliati qualche minuto di tempo libero e leggi quanto ho da dirti e, mi raccomando, compra responsabilmente con un occhio di riguardo per il tuo conto corrente! Ti auguro buona lettura e buon divertimento!

Migliori e-commerce in Italia

Quali sono i migliori e-commerce in Italia, dove acquistare in tutta facilità e sicurezza? Che vantaggi offrono agli utenti? Nelle prossime righe sarò lieto di elencarteli.

In particolare, vorrei parlarti dei migliori 10 siti di e-commerce in Italia, i più rappresentativi per acquisti generici, di articoli di elettronica, generi alimentari, viaggi e turismo, abbigliamento, casa, sport e cultura.

La selezione degli e-commerce si basa sulla popolarità dei siti, il volume di traffico che transita su di essi e gli acquisti effettuati. Inoltre è molto importante l’esperienza utente, dalla navigazione al check-out, dell’affidabilità del piano di spedizione e consegna, così come del servizio di assistenza clienti, di reso e rimborso.

Se posso darti qualche consiglio su come riconoscere un buon sito e-commerce, ti suggerisco di verificare sempre le condizioni di vendita e di spedizione che disciplinano la regolamentazione del sito di acquisti. Così come faresti bene a verificare tutti i metodi di pagamento consentiti, ove indicati i corrieri e servizi di spedizione cui si avvale la piattaforma per la consegna, se il trasporto è gratuito o se lo è sopra una certa soglia di spesa. Inoltre, per la tua convenienza, verifica se l’e-commerce accetta anche pagamenti rateizzati e durante l’anno pratica sconti aderendo a iniziative come i saldi stagionali, il Black Frida e così via.

Qualora, invece, nel tuo piccolo fossi anche tu sei interessato a vendere online, magari seguendo l’esempio dei migliori e-commerce, leggi le mie guide sulla creazione sito ecommerce, su come funziona ecommerce e anche su come gestire un ecommerce. Ad ogni modo, prima di fare qualsiasi acquisto, verifica bene l’affidabilità di siti e venditori ai quali ti rivolgi: ti ho spiegato bene come fare nelle mie guide su come evitare truffe online e come verificare l’affidabilità di un sito.

Migliori e-commerce generalisti in Italia

Non sei particolarmente interessato a una sola categoria merceologica, ma ti piace fare shopping online proprio come quando ti trovi al centro commerciale, dove hai a disposizione diversi negozi di vario genere, concentrati in un unico luogo, comodi per trovare tutto ciò che ti serve: ecco, allora, quali sono i migliori e-commerce generalisti in Italia a cui puoi affidarti.

Amazon

La più famosa piattaforma di commercio elettronico del mondo e in Italia è una sola: Amazon. Fondata da Jeff Bezos negli Stati Uniti, nasce come libreria online per poi diventare il colosso che oggi tutti conosciamo, allargando il catalogo a diverse categorie di prodotti.

Amazon è indubbiamente l’e-commerce più visitato dagli utenti del Web e ha come punti di forza l’ampia scelta di prodotti, anche a prezzi molto vantaggiosi e la velocità delle spedizioni, per chi aderisce al programma Amazon Prime pagando una quota di 36€ l’anno. Amazon Prime comprende diversi servizi, come Amazon Prime Now, che permette di ricevere ordini anche entro 2 ore dall’acquisto in alcune zone (in Italia è attualmente disponibile solo a Milano, Roma, Torino e nei dintorni di queste città), Amazon Prime Video, un vasto catalogo di film e serie TV in streaming, Amazon Prime Reading, che consente di accedere alla lettura di alcuni ebook in modo gratuito, da tutti i dispositivi, compreso l’eReader Kindle (ma non è necessario possederlo, si può leggere anche da smartphone scaricando l’app Kindle per Android/iOS/iPadOS) e Amazon Prime Photo (Android/iOS), uno spazio di archiviazione foto in cloud.

Dopo aver raggiunto il sito ufficiale ed esserti registrato su Amazon (se non sai come fare leggi la mia guida su come registrarsi su Amazon), oppure scaricato l’app Amazon Shopping per dispositivi Android da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi di Google), oppure per iOS/iPadOS da App Store, potrai effettuare acquisti rapidamente, anche con un solo clic. Riceverai i prodotti direttamente a casa o presso un Amazon Locker, cioè un punto di ritiro self-service. Se lo desideri puoi anche utilizzare Amazon Pay come metodo di pagamento, non solo all’interno della piattaforma stessa, quanto anche sui siti che lo supportano.

Ma non finisce qui: se anche tu sei un commerciante, puoi usare Amazon per vendere, aprendo un tuo spazio virtuale proprio all’interno della piattaforma, con tutti i vantaggi di visibilità che ne conseguono. Per sapere come puoi fare, leggi la mia guida su come vendere su Amazon.

Tra le altre cose, ti segnalo anche i servizi Amazon Music, per ascoltare brani musicali in streaming, al costo di 9,99€ al mese (oppure 99€ l’anno per chi già è abbonato a Amazon Prime, che in questo modo potrà risparmiare il costo di 2 mesi di servizio) e Amazon Echo, il kit di avveniristici dispositivi prodotti da Amazon che, collegati a Internet e per mezzo dell’assistente vocale Alexa, permettono di sfruttare i comandi vocali per eseguire operazioni di vario genere in casa, come accendere il player musicale e molto altro. Inoltre, Amazon aderisce a varie iniziative incentrate su sconti e promozioni. Consulta le condizioni di vendita Amazon cliccando qui.

Per avere un quadro completo dei servizi e delle opportunità offerte dal più utilizzato tra gli e-commerce in Italia, leggi la mia guida su come funziona Amazon.

eBay

Chi ha avuto modo di assistere alla sua nascita, sa che eBay è un sito di aste online, dove dei venditori, soprattutto privati, propongono oggetti di seconda mano al miglior offerente, con prezzi che vanno anche parecchio al ribasso. Tuttavia, nel corso degli anni, la struttura commerciale della piattaforma è cambiata: ecco come.

Ad oggi eBay è da considerarsi un e-commerce vero e proprio: permette a chi ha un’attività commerciale di aprire un negozio eBay e vendere ai consumatori anche prodotti nuovi, come su di un qualsiasi altro sistema di commercio telematico. A proposito, nel caso anche tu fossi interessato a questa opzione, leggi le mie guide su come vendere su eBay e su come fare dropshipping su eBay.

Il sistema delle aste, tuttavia, è ancora abbastanza in auge, pertanto se ciò che vuoi fare è liberarti di oggetti che non usi più, puoi leggere la mia guida su come funziona un’asta eBay.

Premesso ciò, invece, il tuo intento potrebbe essere semplicemente quello di fare acquisti su eBay, quindi inizia collegandoti al sito ufficiale del servizio, oppure scaricando l’app di eBay per dispositivi Android, da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi Google), oppure da App Store per iOS/iPadOS.

Successivamente, inserisci i dati richiesti e crea il tuo account personale sulla piattaforma: leggi la mia guida in merito a come registrarsi su eBay, per conoscere tutti i passaggi necessari.

Dato che eBay è uno dei più vasti e-commerce al mondo, tanto da essere considerato spesso il diretto concorrente di Amazon, potresti essere un po’ in difficoltà nel trovare i prodotti ai prezzi migliori. Per orientarti meglio, leggi la mia guida su come comprare su eBay a prezzi bassi.

Nel caso in cui, invece, avessi già adocchiato un buon affare ma, durante ulteriori ricerche avessi perso il riferimento dell’offerta, leggi la mia guida su come cercare un venditore su eBay. Per consultare le condizioni di vendita di eBay, clicca qui.

Sebbene eBay sia considerato uno dei migliori e-commerce d’Italia (e non solo) perché si basa su account verificati, sui feedback degli utenti e le recensioni, potrebbe esserti sempre utile sapere in che modo difenderti dai raggiri, quindi leggi la mia guida su come evitare le truffe su eBay.

Migliori e-commerce di elettronica in Italia

Gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici fanno abbondantemente parte della vita quotidiana, tant’è che c’è chi non può farne a meno, per la loro utilità o per pura passione: se ti stai chiedendo quali sono i migliori e-commerce di elettronica in Italia, ecco soddisfatta la tua curiosità.

Tieni presente che si tratta di piattaforme cui sono legati anche dei punti vendita fisici, disseminati in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, potresti preferire portare a termine i tuoi acquisti di articoli elettronici comodamente seduto sul tuo divano. A tal proposito, ti ricordo che puoi farlo anche attraverso e-commerce generalisti, come Amazon e eBay.

MediaWorld

Forse non sai che MediaWorld, la nota catena commerciale di elettronica di consumo, nasce in Germania, dove è nota con il nome di Media Markt.

Oltre ai numerosi punti vendita dislocati in Italia e in buona parte d’Europa, MediaWorld dispone di una fornita piattaforma e-commerce che ha portato il marchio a essere uno dei punti di riferimento per gli acquisti in Rete di articoli di elettronica, nuovi e ricondizionati.

Tra i vantaggi che offre l’acquisto online su MediaWorld, ci sono i continui sconti e promozioni che trovi consultando il volantino MediaWorld, la possibilità di pagare anche con un finanziamento e, in caso di acquisto di grandi elettrodomestici, il ritiro di quelli vecchi da sostituire (ritiro RAEE).

Per iniziare a fare acquisti su MediaWorld, collegati al sito ufficiale e registra il tuo account My MediaWorld, oppure scarica l’app da Google Play Store, per dispositivi Android (se non disponi dei servizi Google, puoi scaricarla da uno store alternativo), oppure da App Store per iOS/iPadOS.

Una volta che avrai creato il tuo profilo, potrai navigare tra le diverse categorie di prodotti presenti sul sito e riempire il carrello. Al momento dell’acquisto deciderai se ricevere la merce a casa tua, scegliendo diversi tipi di consegna, da quella standard a quella su appuntamento, oppure acquistare online e poi selezionare il ritiro in negozio. Consulta le condizioni di vendita di MediaWorld cliccando qui.

Nel caso in cui dovessi riscontrare dei problemi, leggi invece la mia guida su come contattare Mediaworld.

Unieuro

In mezzo a tante aziende internazionali, tra i migliori e-commerce in Italia c’è anche Unieuro: una società italiana che commercializza prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici, prima sul territorio per distribuzione di punti vendita, ma che permette anche di fare acquisti online sul suo sito Web.

Perché comprare online sulla piattaforma e-commerce di Unieuro è conveniente? Innanzitutto perché in alcune occasioni ci sono sconti extra su tutto il catalogo, fatta eccezione per i prodotti già in offerta presenti nel volantino, gli articoli speciali, le preordinazioni e altre promozioni attive. Poi è prevista la consegna gratuita per acquisti superiori a 49€ di spesa e la possibilità di richiedere l’installazione dei grandi elettrodomestici comperati, la consegna al piano e il posizionamento, l’allaccio alla rete elettrica o idrica, il ritiro dell’usato, e persino una prova di prima accensione dei dispositivi acquistati, per verificarne il corretto funzionamento.

Comprare sullo shop online di Unieuro è semplicissimo: raggiungi il sito ufficiale, decidi se aprire un tuo account personale o meno, oppure scarica l’app per dispositivi Android da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi Google), oppure se hai un iPhone o un iPad, da App Store.

Utilizza dunque il menu del servizio per individuare la tipologia di articolo che vuoi acquistare, quindi, una volta scelto, potrai decidere se aggiungerlo al carrello e continuare con gli acquisti oppure procedere al pagamento veloce con PayPal. Se lo desideri, potrai anche chiedere un finanziamento o il ritiro presso un punto vendita fisico. Leggi le condizioni di vendita di Unieuro cliccando qui.

Migliori e commerce food Italia

Se c’è una cosa per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo è il cibo, dunque vorresti acquistare online qualche prelibatezza o bevanda per la tua prossima cena con gli amici: fallo sui migliori e commerce food in Italia.

Attenzione: quando si tratta di acquisti online di generi alimentari potrebbero essere previste alcune restrizioni sulla consegna o sul diritto di recesso degli ordini consegnati, a causa della deperibilità della merce.

Eataly

Se sei un amante dei prodotti enogastronomici italiani, forse conosci la catena Eataly, nota per essere un retailer di prodotti biologici, Slow Food e artigianali.

Eataly, fondata da Oscar Farinetti (che è stato anche proprietario di Unieuro) si compone di una serie di punti vendita situati in alcune delle maggiori città italiane e in giro per il mondo, dove poter compare alimenti tipici nostrani. Al sistema di vendita si sono affiancati anche dei punti di ristoro Eataly e l’e-commerce.

Vorrei precisare che il catalogo completo dei prodotti Eataly è disponibile per chi abita in prossimità di un negozio fisico del marchio, presso il quale effettuare il ritiro dei prodotti, oppure per le zone limitrofe, in cui è possibile garantire la consegna rapida da uno a massimo cinque giorni lavorativi. Tutto ciò per una questione di deteriorabilità dei prodotti freschi. Consulta la pagina sulle condizioni generali di vendita di Eataly cliccando qui.

Tra i vantaggi offerti da Eataly ci sono la possibilità di accumulare punti spesa, acquistare o regalare cofanetti e pacchi regalo, accedere a corsi di cucina oppure legati al mondo del cibo, aderire al programma Eataly Club, ordinare prodotti in grande quantità, ad esempio per regali aziendali, così come riservare le sale dei ristoranti Eataly.

Per iniziare a fare la spesa su Eataly, collegati al sito ufficiale e utilizza il menu di navigazione per trovare ciò che ti serve, aggiungilo al carrello e inserirci il C.A.P. della tua città per verificare il tipo di consegna disponibile. Le spese di spedizione sono gratuite per acquisti superiori a 65€. A livello di app per smartphone e tablet, è presente l’app Eataly Pay (Android/iOS/iPadOS) la cui unica funzione è, però, permettere il pagamento al tavolo nei soli punti vendita di Milano Smeraldo, Torino Lingotto e Roma Ostiense.

Tannico

Tra i migliori e-commerce in Italia per l’acquisto di vini c’è senza dubbio Tannico: nato come una startup, ha assodato il suo business diventando una vera e propria enoteca online.

Ovviamente devi prestare molta attenzione con l’acquisto e il consumo di alcolici ed essere sempre responsabile. Io non voglio in alcun modo incentivare il consumo di alcolici e, dunque, non mi riterrò responsabile di un uso poco accorto fatto dei prodotti venduti dall’e-commerce in questione.

Tannico propone bottiglie di vino e liquori in vendita a prezzi accessibili, così come esemplari ricercati e rari, di produzione artigianale, biologica e biodinamica. Se hai un’attività commerciale, come un bar o un ristorante, oppure stai organizzando un evento, ad esempio un matrimonio o una cena aziendale, su Tannico si possono acquistare anche quantità all’ingrosso di bevande.

Se vuoi comprare una bottiglia, dunque, collegati al sito ufficiale di Tannico, oppure scarica l’app per dispositivi Android da Google Play Store (o da uno store alternativo se non disponi dei servizi Google), oppure per iPhone e iPad da App Store.

Fatto ciò, dovrai necessariamente registrarti con i tuoi dati e potrai usufruire delle spese di spedizione gratuite per acquisti superiori a 29€. Leggi le condizioni di vendita di Tannico cliccando qui.

Migliori e-commerce settore turismo in Italia

Se stai pensando di organizzare un viaggio in autonomia, avrai certamente bisogno di prenotare almeno un albergo o un alloggio e, di conseguenza, di farlo su una piattaforma dedicata o su uno dei migliori e-commerce settore turismo in Italia, per una prenotazione veloce e sicura.

Booking.com

Il leader del settore, per quanto riguarda le prenotazioni all’interno di strutture ricettive, è Booking.com, un servizio gratuito per l’utente, che in pochi clic permette di riservare una stanza in oltre 28 milioni di alberghi, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi, case per gli ospiti, appartamenti in giro per il mondo.

Booking.com si rivolge sia a chi cerca sia a chi possiede una struttura ricettiva, intendendo inserirla all’interno del portale. Per saperne di più, leggi la mia guida su come affittare su Booking.

Attraverso il programma di fidelizzazione Genius, sarà possibile risparmiare il 10% fisso sulle tariffe più economiche delle strutture ricettive, aderendo al primo livello, per arrivare al 15% con il secondo livello Genius. Inoltre sono previsti diversi sconti che possono variare in base all’utilizzo del servizio dal browser oppure da app per smartphone o tablet, con maggiori incentivi verso questa seconda versione. Leggi le condizioni di Booking.com cliccando qui.

Collegati al sito ufficiale di Booking.com, se vuoi effettuare la tua prenotazione, oppure scarica l’app per Android da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi Google) oppure per iOS/iPadOS da App Store.

Ti consiglio di registrarti al servizio e inserire nel modulo dedicato la tua destinazione, le date in cui intendi pernottare presso una struttura, il numero di persone e usare i filtri di ricerca per arrivare alla soluzione ideale su misura per le tue esigenze. A tal proposito, leggi le mie guide su come iscriversi a Booking, su come contattare Booking, in caso di problemi, e se fosse necessario, anche su come cancellarsi da Booking.

Airbnb

Tra i servizi per prenotare e offrire alloggi in affitto per brevi periodi, avrai di certo sentito parlare di Airbnb: comodo ed economico, se hai intenzione di organizzare un viaggio senza interpellare agenzie specializzate, con questo servizio puoi risparmiare scegliendo la tua sistemazione tra stanze condivise e intere case o appartamenti, messi a tua disposizione da un host (padrone di casa).

Puoi utilizzare Airbnb collegandoti al sito ufficiale del servizio, oppure scaricando l’app per dispositivi Android, da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi di Google), o per iOS/iPadOS da App Store, quindi creare un tuo account. Consulta il servizio clienti di Airbnb cliccando qui.

Per saperne di più, leggi le mie guide su come funziona Airbnb e su come iscriversi su Airbnb e su come si paga su Airbnb. Qualora, invece, fossi interessato a fornire un alloggio ai viaggiatori, leggi la guida su come affittare con Airbnb.

Migliori e-commerce di moda in Italia

Nel caso in cui volessi dare una rinfrescata al tuo guardaroba, sai quali sono i migliori e-commerce di moda in Italia? Ecco quelli dove puoi trovare i capi di tendenza e godere di un ottimo servizio clienti.

Zalando

Se vuoi acquistare vestiti, scarpe, accessori e prodotti beauty online, il tuo punto di riferimento non può che essere Zalando.

Il più vasto e-commerce dedicato all’abbigliamento propone tutto il necessario per donna, uomo e bambino. Inoltre, su Zalando, c’è la possibilità di richiedere le taglie, quando risultano esaurite, di poter usufruire di svariati metodi di pagamento, tra cui di recente è stata introdotta l’opzione Prima prova e poi paga, che permette di ordinare dei capi senza prelievo del costo al momento della consegna. Prendi visione delle condizioni di vendita di Zalando cliccando qui.

Inoltre, la procedura di reso è semplicissima e comprende la possibilità di restituire la merce al corriere su appuntamento, senza muoversi da casa. A tal proposito, leggi le mie guide su come effettuare un reso su Zalando e su come cancellare un ordine su Zalando.

Puoi creare un tuo account su Zalando raggiungendo il sito ufficiale del servizio, oppure scaricando l’app per dispositivi Android da Google Play Store (o da uno store alternativo, se non disponi dei servizi di Google), oppure da App Store per iPhone o iPad.

Una volta effettuato l’ordine, puoi leggere la mia guida su come rintracciare un pacco Zalando per sapere quando arriverà.

Zara

Presente in diverse città italiane come catena commerciale di negozi fisici, Zara ha pure un sito e-commerce molto apprezzato dagli utenti per l’esperienza di utilizzo.

Zara è uno dei migliori e-commerce di tendenza per acquistare capi di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino a prezzi medio/bassi.

Per iniziare il tuo shopping su Zara, collegati al sito ufficiale, oppure scarica l’app per dispositivi Android su Google Play Store (oppure presso uno store alternativo, se non disponi dei servizi di Google), o da App Store per iOS/iPadOS. Leggi le condizioni di vendita di Zara cliccando qui.

Altri e-commerce

Ti sembra che manchi qualcosa tra le categorie di negozi online fin qui menzionate? Allora ecco per te anche altri e-commerce, tra i migliori su cui fare acquisti in Italia.

Ikea , la celeberrima catena svedese di mobili, oggettistica e arredamento per la casa permette ai clienti di acquistare sul suo sito Web ufficiale e sull’app ( Android/iOS/iPadOS ). Si può richiedere anche il servizio di montaggio dei mobili e ritiro di quelli vecchi, come consulenze d’arredo.

, la celeberrima catena svedese di mobili, oggettistica e arredamento per la casa permette ai clienti di acquistare sul suo sito Web ufficiale e sull’app ( ). Si può richiedere anche il servizio di montaggio dei mobili e ritiro di quelli vecchi, come consulenze d’arredo. Decathlon , è lo shop di riferimento per gli amanti dello sport, dove trovare abbigliamento e attrezzatura tecnica a prezzi vantaggiosi. Acquistando dal sito ufficiale, o tramite l’app ( Android/iOS/iPadOS ), c’è la possibilità di scegliere il ritiro presso un punto vendita, anche entro due ore dall’acquisto.

, è lo shop di riferimento per gli amanti dello sport, dove trovare abbigliamento e attrezzatura tecnica a prezzi vantaggiosi. Acquistando dal sito ufficiale, o tramite l’app ( ), c’è la possibilità di scegliere il ritiro presso un punto vendita, anche entro due ore dall’acquisto. IBS.it rappresenta il punto di riferimento per l’acquisto di libri, ebook, CD, DVD, contenuti multimediali, videogiochi e giocattoli online. Per accedere ai servizi, collegati all’e-commerce ufficiale o scarica l’app (Android/iOS/iPadOS). Per sapere come funzionano gli eBook di IBS, leggi la guida che ho dedicato all’argomento.